家長陳情監院查疑餵藥案 新北指7月15日前報告送審

中央社／ 新北6日電
兒童權益促進協會理事長王薇君（右）6日上午與6名事發幼兒園家長到監察院陳情，指新北市政府處理板橋某幼兒園疑似餵藥案各項違法失職，請監察院立案調查。圖／中央社
兒童權益促進協會理事長王薇君（右）6日上午與6名事發幼兒園家長到監察院陳情，指新北市政府處理板橋某幼兒園疑似餵藥案各項違法失職，請監察院立案調查。圖／中央社

新北私幼家長今天陳情監察院盼立案調查疑餵藥案，新北市教育局表示，已完成相關教職員工及家長訪談，7月15日前完成行政查察並將報告送教保服務機構不適任人員認定委員會審議。

新北市部分家長今天到監察院陳情，檢舉新北市政府未積極處理疑餵藥案，行政怠惰、延宕稽查時程，導致後續蒐集監視器、孩童檢體等關鍵證物出現困難，盼監委立案調查。

陳情家長還質疑，新北市教育局、衛生局後續都沒聯繫，幼兒園也完全沒向家長道歉。新北市府應該告訴家長，為什麼孩童體內會有這些（巴比妥類藥物）東西。

陳情家長A小姐指出，第一批家長報案後，新北市政府卻沒隨檢警入園稽查，讓人匪夷所思。

對此，新北市長侯友宜今天接受媒體聯訪指出，維護家長與孩子們健康是一向的原則，他尊重家長（陳情監院）。

教育局表示，重視家長意見並建立「一對一專人窗口」，教育、衛生、社會局隨時主動協助家長、關懷訪視幼生需求，提供健康醫療、心理輔導、法律諮詢服務。新北地檢署也已公布36名學童毛髮檢測結果，全數未檢出，並由書記官逐一聯繫家長。

事發獲報後，教育局指出，司法與行政機關同步啟動，檢方5月18日到園搜索，教育局5月15日在接獲通報當天立即到園稽查，並依教育部教保相關人員違法事件調查處理辦法啟動行政調查，依法行政，盡速釐清真相。

教育局告訴中央社記者，已召開13次調查專案會議，持續蒐集相關教職員工及家長意見，目前已訪談完畢所有相關人員，依法將於60天內完成行政查察，即在7月15日前將調查報告提送新北市政府教保服務機構不適任人員認定委員會審議。

教育局 衛生局 監察院

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