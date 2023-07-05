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四接環評7日若通過 環團要提告

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
守護外木山行動小組與時力立委陳椒華（前）昨在政院門口開記者會，反對四接填海造地案。記者胡經周／攝影
守護外木山行動小組與時力立委陳椒華（前）昨在政院門口開記者會，反對四接填海造地案。記者胡經周／攝影

環保署本周五（7日）再舉行基隆第四天然氣接收站環評延續會議，時力立委和環保團體昨到行政院前抗議，呼籲環保署勿從審查單位變成護航單位，環團則批評，環保署企圖以「半黑箱」方式強渡關山，若最後以「有條件通過」將提告。環保署表示，已釐清四接範疇界定，並開放前次會議登記發言民眾表達意見。

時代力量立委陳椒華、邱顯智與守護外木山行動小組召集人王醒之，以及多個民間團體昨到行政院門口抗議，呼籲停下違法環評、拒絕滅港填海的四接唯一方案。

陳椒華表示，5月25日環評專案小組初審，就明確指出3.0版填海造地位置與2.0方案毫無重疊，環評根本還沒完成調查，不具備接受審查資格，要求環保署應要求台電須完備其調查內容，切勿從審查單位變護航單位。

王醒之說，先前就已指出，台電送審的5千多頁資料問題百出，沒想到台電除隱匿不利資料外，還拿4年前舊資料蒙混，企圖誤導環委，此次環評預估恐以「有條件通過」為結論強渡關山，若真如此，合理懷疑環保署有圖利開發單位之嫌，將會針對環署及相關人員提告。

環保署綜計處長劉宗勇表示，外界聲稱不開放旁聽發言屬誤解，周五為延續會議，將讓5月25日登記發言的團體、民眾依序發表意見，若各界有意見表達，也能以書面方式提供審查參考，審查過程中也有線上直播。

至於3.0東移方案範疇界定及「基隆市水產動植物保育區」相關疑義，劉宗勇表示，5月25日環評會議已就程序問題釐清，這次延續會議將依既定議程接續進行，呼籲理性表達意見，避免再有違反議事程序、干擾會議進行的情事發生，留給環委客觀審查空間。

環保署 環評 台電 四接

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