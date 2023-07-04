搭 yoxi，好禮二選一！趟趟抽國內外旅遊行程，東京機票、豪奢旅宿一泊二食任你選！
近來暑期旅遊需求越發旺盛，使得國內外旅宿、交通票券等費用有感攀升。和泰集團乘車派遣服務品牌 yoxi （以下簡稱yoxi）為回饋廣大用戶，自2023年6月27日起推出「搭車好禮二選一」主題活動。主打美好出行體驗的yoxi，於APP中提供用戶多種個人化乘車偏好設定，這次更推出個人化抽獎活動，讓用戶自行挑選抽獎好禮。
7月31日前搭乘yoxi，不限車資、車種、付款方式，趟趟搭乘都有機會抽到「星宇東京雙人機票」或「日月潭涵碧樓家庭房一泊二食」。不管是想趁著日幣匯率正低，飛到東京旅遊購物；還是想帶著家人入住日月潭涵碧樓，欣賞美麗湖景、沈浸在寧靜的氛圍中，想抽什麼好禮，yoxi 開放讓用戶自己挑！
現在只要下載 yoxi app 並兌換活動專屬優惠碼，就完成抽獎活動登錄，想去日本東京玩的就輸入優惠碼「飛去日本玩」；想去涵碧樓放鬆度假的輸入優惠碼「同享日月潭」(限擇一輸入，重複登錄視同無效）。活動期間每完成一次搭乘，就可獲得一次好禮抽獎機會，搭越多趟越有機會贏得好禮。（詳細活動辦法請參見注意事項1）
不論是想要出國探險還是享受台灣美景，yoxi將選擇權交還給用戶。兩組優惠序號都能兌換 $150 搭乘優惠，不分新舊用戶都能使用，酷夏出門搭 yoxi 輕鬆又愜意，也不怕傷荷包。
【yoxi最新優惠懶人包】
注意事項：
1. 「搭車好禮二選一」活動說明： https://www.yoxi.app/promotion/353
2. 「新戶註冊禮」內容說明：https://www.yoxi.app/promotion/298
3. 「優惠天天領」內容說明：https://www.yoxi.app/promotion/330
4. 「和泰聯名卡」回饋方式與活動說明：https://www.yoxi.app/promotion/276
5. 「和泰Points」折抵車資說明：https://www.yoxi.app/promotion/191
6. 「OPEN POINTS」回饋說明：https://www.yoxi.app/promotion/320
謹慎理財信用至上。信用卡循環年利率：中國信託銀行ARM指數+加碼利率(5.97%~13.47%)；上限為15%，預借現金手續費為每筆預借金額X3.5%+150元，循環利率基準日為104年9月1日，其他費用請上官網查詢
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