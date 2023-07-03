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馬路網路常發生 偷親亂摸最常見
衛福部分析，近五年依性騷擾防治法申訴、調查成案的近四千例，發生地點前三名是馬路、科技設備（網路）、大眾運輸工具；兩造關係以陌生人最多，占七成，乘機親吻或亂摸最常見，其次為展示或傳閱色情圖片、羞辱貶抑敵意或騷擾的言詞或姿態、毛手毛腳或掀裙子等。
衛福部保護服務司司長張秀鴛說，「申訴案件量必然是低估，很可能連真實數量的十分之一都不到。」必須加強宣導，讓當事人知道投訴管道。
中山大學社會學系教授陳美華表示，造成性騷擾黑數的原因很多，首先是很多被害人不知道可依法申訴，再者被偷摸一把、偷看一眼，因沒證據，只好自認倒霉。
衛福部統計近五年性騷擾成立地點，以馬路最為常見，達八五四件，加害者動手之後就跑，除非監視器剛好拍到案發經過，否則難以舉證；其次為科技設備（網路）七九一件、大眾運輸六二○件。
至於兩造關係，以陌生人二七二三件最多，其次為朋友、其他、網友、客戶、同事、鄰居、（前）配偶或男女朋友、師生關係、同學、追求關係、上司下屬關係、親屬、醫病關係、信徒關係。
行為樣態最多為趁機親吻摟抱或摸胸臀等隱私部位，共一六五九件，其次為展示或傳閱色情圖片、羞辱貶抑敵意或騷擾的言詞或姿態、毛手毛腳或掀裙子等。
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