網紅拍片性騷 護理師討公道耗5年

二○一七年十月初，一名網紅拍影片以性羞辱言詞和猥褻手勢抱怨護理師，引起全國護理師公憤，但歷經五年七個月，該起性騷擾事件日前才取得台北市府「性騷擾成立」公文，期間北市府、衛福部均認為此案不成立，護理界代表三度赴監察院，甚至提起行政訴訟，五月底取得勝訴，過程曲折。

該名網紅猥褻行徑，引發討論，事發三天後，台北護理健康大學護理系副教授謝佳容向北市大安區瑞安派出所報案，兩個月後，大安分局婦幼隊認定「性騷擾成立」，依程序通報北市府社會局。

但該網紅不服，提出申訴，二○一八年三月台北市府駁回警方結論，稱「性騷擾不成立」，因影片未指名道姓，並無針對個人，不符合「刑法」妨害名譽或誹謗等要件。

「依性騷擾防治法申訴，駁回理由卻是刑法。」謝佳容說，這實在令人不服，二○一八年四月二日向衛福部提訴願，在護理師公會全聯會和學會支持下，赴衛福部法規會陳述意見，拜會立委尤美女，請益婦女新知基金會主任蔣月琴、法官高鳳仙，期間二度赴監察院陳情，發起「拒絕性別霸凌」連署，五天超過五千人簽名。

不料，二○一九年五月，衛福部也認為性騷擾不成立，理由同北市府。謝佳容不死心，第三次赴監察院，糾舉衛福部，七月對北市府提起行政訴訟。二○二○年九月，台北高等行政法院判謝佳容勝訴，北市府再上訴，謝佳容、護師公會全聯會繼續陳情。二○二二年十一月判決定讞，謝佳容再次勝訴，北市府必須重新開會檢討當時決議。

今年五月廿三日，謝佳容拿到北市府「性騷擾成立」公文，如網紅不服，可在收到通知一個月內再提申訴，若未提，北市府可依法罰一至十萬元。

「花了將近六年才回到原點。」謝佳容表示，規定就在那邊，如果好好執行，就不需要折騰這麼久。所幸護理師全聯會捐款支持、律師不計酬勞協助，才能堅持下去，否則纏訟多年的成本、及心理壓力之高，大部分人都難以負荷。

律師黃姿裴說，台北高等行政法院及最高行政法院的最終判決，符合性騷擾防治法的立法目的，也說明「性騷擾言論」不受言論自由保障，這是與時俱進的法律解釋，及時矯正行政機關對法律的錯誤解讀。