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稱NCC遭政府「染指」 民眾黨團要賴清德「踹共」

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
鏡電視在爭議中上架，民眾黨團今天上午舉行記者會，黨團幹事長張其祿（左）、總召邱臣遠（中）、副主任兼發言人楊寶楨（右）要求NCC主委陳耀祥下台負責。 記者葉信菉／攝影
鏡電視在爭議中上架，民眾黨團今天上午舉行記者會，黨團幹事長張其祿（左）、總召邱臣遠（中）、副主任兼發言人楊寶楨（右）要求NCC主委陳耀祥下台負責。 記者葉信菉／攝影

民眾黨今天舉行記者會，指民進黨黑手伸進媒體，要求不適任的NCC主委陳耀祥下台，並請民進黨總統參選人賴清德「踹共」；呼籲政治黑手撤出NCC，民進黨政府該尊重新聞自由，別讓過去「黨政軍退出媒體」訴求淪為空談。

民眾黨立法院黨團總召邱臣遠表示，NCC罔顧先前在立法院交通委員會做出的承諾，趁各界不備時通過鏡電視案，甚至出現鎖電梯、樓梯等脫序行為，「民主審議制度因為政治操作變得偷雞摸狗，相當可悲」。

邱臣遠表示，民進黨昔日高喊「捍衛新聞自由」卻言行不一，還捏造假新聞抹紅民眾黨和民眾黨主席柯文哲，賴清德無疑就是「詐騙集團首腦」。若賴當選，新聞自由和言論自由恐怕會被大限制，甚至重演數位中介法惡例，民主精神將蕩然無存，令人堪憂。

民眾黨立法院黨團幹事長張其祿指出，NCC強行通過鏡電視法，明顯違反國家通訊傳播委員會組織法第一條，NCC身為獨立機關卻違背自身設立初衷，公信力早已蕩然無存。

張其祿表示，民進黨執政下，媒體淪為政治工具，被用來塑造有利於民進黨的輿論，蔡政府完全背離自己「黨、政、軍退出媒體」的承諾，呼籲民進黨找回初心，不要讓台灣幾十年來辛苦締造的新聞自由價值與環境遭到破壞。

張其祿認為，即使是民主體制，但一旦一黨獨大，公權力的運用也可能脫離正軌，這次NCC強行通過鏡電視案就是實例，媒體作為第四權以不同角度報導、深度分析、揭示社會真相，監督力量是民主社會不可或缺的要素，不該淪為政府操作輿論的工具。

民眾黨發言人楊寶楨批，陳耀祥擔任NCC主委期間「綠化媒體不遺餘力」，從關閉中中天、綠化公廣、強推數位中介法，到如今強行闖關鏡電視，復辟「黨政媒一體」，完全踐踏新聞與言論自由。

楊寶楨指出，陳耀祥遭檢舉涉嫌施壓護航、瀆職，列他字案被告，朝野多位立委表態其應迴避鏡電視案審查，卻被以「尚未起訴」、「無理由迴避」等藉口拒絕，甚至違反主持人不參與投票的慣例，明顯違反行政中立。

楊寶楨表示，NCC主委陳耀祥已明顯不適任，應順應民意立即下台，也請民進黨政府懸崖勒馬，別再打造綠媒操弄輿論，傷害台灣新聞自由。

民進黨 NCC 民眾黨

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