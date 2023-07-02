《新北城市藝術節》期間限定大型藝術遊樂園 行前攻略及交通懶人包全公開！

《新北城市藝術節》即日起連續17天，打造期間限定大型藝術遊樂園，歡迎民眾踴躍前往參加。 圖／新北市政府文化局 提供

《新北城市藝術節》即日起連續17天，在新北市美術館、鶯歌陶瓷博物館打造期間限定大型藝術遊樂園。首週週末（7/1、7/2）將有結合舞蹈、雷射聲光及煙火的開幕演出，還有限定好禮免費兌換，民眾可多多利用大眾運輸工具前往參加。

朱宗慶打擊樂團領軍開幕演出 300秒璀璨煙火壓軸

由朱宗慶打擊樂團領軍的開幕大秀《響動新生地》於7/1、7/2晚上7點30分盛大登場，結合安娜琪舞蹈劇場流動的動態肢體，搭配建築雷射聲光，演出總長50分鐘的滂薄樂章。壓軸好戲是歷時300秒的煙火秀，千萬不容錯過。

網美必拍 7.5公尺的遊境式城堡

法國藝術家以充氣元件堆疊成高7.5公尺的遊境式城堡〈平行藝境〉是遊客必拍作品；美國藝術家帶來表演式的建築作品〈島嶼〉，藝術家將與臺灣共創者在展期間共同生活在作品上，實現互動性、持續進行的表演建築。

網美必拍 7.5公尺的遊境式城堡_〈平行藝境〉。 圖／新北市政府文化局 提供

新北風格體驗 週末市集、特色遊程

陶博館園區首週活動「陶市集」，集結35組文創品牌及特色餐飲胖卡車；週末則推出劇場演出、草地音樂會及街藝表演。還有3場限定遊程，包含手沖咖啡品評與咖啡杯DIY、暢遊三峽體驗製茶樂趣及療癒植物手作課程。

92場多元型態表演 邀民互動參與同樂

活動期間將有92場不同型態包括偶戲、馬戲、舞蹈、肢體帶動等表演活動以定點式舞臺表演、特殊定點表演，以及遊走式表演等演出型態登場，其中還有結合美術館園區地形及建築物特色，規劃跑酷、走繩、街舞演出及比賽。

開幕限定好禮限量兌換 鶯歌特約店家優惠活動

★7/1、7/2上午10點至下午6點，出示按讚城市藝術節活動粉絲專頁的畫面，可於美術館園區及陶博館陶瓷藝術園區「大會服務中心」兌換以環保材質製成的新生袋或限量團扇；還可以在美術館「圓頂藝術空間服務中心」及「藝術街坊C1服務中心」出示畫面，並使用「新北開花中」濾鏡拍攝展演現場，發佈限時動態於個人社群管道，即可兌換藝術節限量贊助商品，數量有限，贈完為止。

限定好禮。 圖／新北市政府文化局 提供

★鶯歌在地11家特約店家響應限定優惠及加碼抽活動，活動期間至特約店家消費享有「限定優惠」，每人每日不限消費金額及次數，還可獲得「加碼抽獎券」1張，參加Switch遊戲主機、美術館限量款野餐墊及活動限量杯墊抽獎，詳細特約店家資訊請上活動網站查詢。

★鶯歌美食廣場全面祭出消費滿百9折優惠，更有部分店家推出Google五星評論享58折優惠商品，並於7/1至7/2延長營業時間至晚間9點半，更多店家資訊可上狂鶯歌網站。

★活動期間，文化局粉專週週推出網路社群活動抽好禮，詳細資訊請上新北市文化局臉書粉絲專頁查詢。

交通懶人包

交通懶人包--火車。 圖／新北市政府文化局 提供

【火車】：搭乘火車至鶯歌站下車，從「文化路」出口，步行經「捷運通廊」6分鐘可達新北市美術館園區。假日期間，臺鐡2015南下、2036北上車次將加停車鶯歌站，7/1、7/2晚上活動散場時段，也將加開車次。

【公車】：從桃園可轉乘【5005線】，從板橋可轉乘【702線】，從捷運永寧站可轉乘【917線】，從三峽可轉乘【981線】；配合7/1、7/2晚上活動散場，【917線】、【981線】將加開班次疏運遊客。遊客也可搭乘【731陶藝山水環狀線】串暢鶯歌市區景點，活動時間每週末假日，營運時間配合延長至21:30。

★開幕首兩日免費停車及專車接駁

交通懶人包--免費停車及接駁。 圖／新北市政府文化局 提供

詳細交通資訊可至官網查詢。 (新北市政府文化局 廣告)

新北城市藝術節活動粉絲專頁：https://www.facebook.com/newartland

新北城市藝術節官網：https://newartland.tw/

狂鶯歌網站：https://yinggecampaign-ntpc.com.tw/

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