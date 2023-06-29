NCC過鏡電視案 國民黨團：向行政法院告發 盼凍結

國家通訊傳播委員會（NCC）昨排案審查鏡電視案，鏡電視董監事變更案、第四台上架等兩案在NCC主委陳耀祥與3位委員同意下，以4：0通過。國民黨立法院黨團今舉行記者會，揚言將向行政法院告發，望法院為暫定臨時狀態的假處分，凍結鏡電視案。

國民黨立委林思銘表示，去年曝光的鏡電視前董事長裴瑋發言錄音檔，經鑑定確認無變造，其中蔡英文總統、行政院前院長蘇貞昌、民進黨前秘書長洪耀福都被點名，陳耀祥膽敢跟三個在野黨對幹，難道不是府院黨在背後支持。鏡電視前董座陳建平揭露，裴偉內部掏空事證明確，府院黨卻命令NCC護航到底，中間是否存在不可告人的對價關係？檢調不應因為這次審查會議讓鏡電視上架就停止偵查。

林思銘說，NCC已經不是獨立機關，而是民進黨附隨組織，核准鏡電視申設案，是近十年唯一一家新設的新聞台，配合民進黨打壓異己，扶植親綠媒體才是NCC主要任務，趕在總統大選前，讓親綠媒體插隊上架，操控媒體利用空戰攻擊在野黨。他要求陳耀祥下台接受司法調查，這次會議完全無效，必須退回重審。

針對鏡電視案，國民黨立委林為洲簡結四個字，吃相難看。他表示，裴偉這個集團爆露總統府前發言人谷辣斯·尤達卡（Kolas Yotaka）不倫戀，試圖引開注意，偷偷讓鏡電視的人事案、上架案通過，坊間都是這麼在講。

林為洲表示，會議規範明確規定，原則上主席不表決，除非正反投票沒辦法做決定，主席才跳下來表決。昨天是除主席外，三位委員出席，三位委員沒出席，沒有主席那一票，案子就沒過，NCC組織法規定是要全體委員過半，同意才算通過，全體委員共七位，所以是要四位以上同意，案子才會通過。

林為洲提到，陳建平告裴偉、陳耀祥瀆職，違法通過某些決議，陳耀祥如果已經是被告，只要一經起訴，就要辭委員也就是辭主委，這規定在NCC組織法第六條。國民黨團也已經到監察院告發陳耀祥瀆職，監察院正立案調查，只要確定，陳耀祥也會喪失委員資格。

林為洲強調，後續還會有動作，到時會請林思銘寫好狀詞，到行政法院告發，希望法院為暫定臨時狀態的假處分，鏡電視暫時不要上架，人事案暫時凍結。