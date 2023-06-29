里昂旗幟節正式排除台灣 台協：持續奮戰發聲

里昂國際旗幟節主辦方24日發出新聞稿，正式拒絕里昂臺客文化協會參與，協會表示將持續奮戰發聲，展現台灣堅韌。學者高格孚表示，事件已成為中國影響力如何干涉地方決策的案例。

第18屆里昂國際旗幟節（Fête des bannières dumonde）9月登場，中央社9日報導「里昂臺客文化協會」申請參與遊行被拒，承辦人員在電話中表示中國施壓，申請被駁回，「有中國人和我們聯繫，說不希望你們參加節慶」。

事件隨後引起政、學界議論，以及費加洛報（LeFigaro）、解放報（La Libération）等媒體報導，主辦方也出面否認中國施壓。

智庫戰略研究基金會（FRS）學者博達安（AntoineBondaz）10日於推特分享中央社新聞英文版，寫道：「若中國的文化協會因台灣協會參加文化活動而不願意加入，那他們有不參加的自由。但施壓令人無法接受。我們可不在中國」。

法國籍歐洲議員洛瓦索（Nathalie Loiseau）引用推文並質問：「從何時開始一個的外國大使館可以在法國決定邀請誰與否？從何時開始台灣人不能參與？原因為何？」

面對輿論，節慶委員會主席傑爾匹（ChristianGelpi）14日曾致電里昂臺客文化協會，表示將接受並研議台灣協會申請，月底給出答覆。

期間法國里昂政治學院學者高格孚（StéphaneCorcuff）不僅近距離觀察事件，更受到節慶委員會邀請，為兩方居中協調。

他提出折衷方案，即台灣協會遊行時不攜帶國旗，僅身著傳統服飾，且不邀請駐法代表參與，此方案獲得同意，隨即致函委員會重提申請。協會法籍成員班傑明（Benjamin）今天電訪時告訴中央社，這顯示台灣人不政治化，且願意妥協。

然而協會申請後沒有任何回覆，直到24日委員會直接發布新聞稿，正式拒絕台灣參加。

新聞稿表示，「自稱台灣的協會」不符合資格定義，指出委員會多次接到台灣協會成員致電，並在溝通中出現「誤解」，強調「中國外交代表從沒有進行接洽」。委員會表示不願意涉入政治問題，「不會針對該主題進行討論」。

新聞稿稱，旗幟節的前身是「領事館節」，邀請各國駐里昂的領事館參加、展現多元文化，因此延續規定，只有「具有大使館和領事館等官方代表的國家」才能參加。

對此，解放報27日的報導質疑，參與名單上有玻里尼西亞、瓜德羅普等，也都沒有大使館或領事館，「為什麼有些可以讓步，有些則被拒絕？」

班傑明則指出，「科西嘉、布列塔尼等協會都有參加，看到拒絕原因，就知道主辦單位在找藉口」。

里昂負責國際關係的副市長齊多洛夫佐夫（SoniaZdorovtzoff）27日告訴費加洛報不便評論，稱委員會是自主協會，完全獨立於市政府，「旗幟節由委員會主辦，沒有市政府的技術或資金支持」。然而該報指出，市政府給予委員會3萬歐元（約新台幣101萬元）舉辦其他活動，並提供公共場地辦旗幟節。

高格孚今天接受中央社電訪時表示，傑爾匹20日曾邀他及挺台灣參與活動的里昂地區前議員布拉席耶（Romain Blachier）見面。

傑爾匹似乎希望透過兩人說服里昂臺客文化協會放棄參加，但高格孚告訴他，「台灣是主權獨立國家，中華民國與法國沒有正式外交關係，並不表示法國政府認為中華民國不存在」。

高格孚透露，布拉席耶已發出要求，盼盡快與里昂市長辦公室以及當地議員會面，「目的是解決危機並更友善地處理台灣議題」。

究竟台灣遭拒是否因為中國施壓，節慶委員會與里昂臺客文化協會各執一詞。但高格孚觀察認為，中國駐里昂總理事館可能沒有直接干涉，「他們根本不需要，因為委員會會自我審查，避免麻煩」。

另外，中國的華僑協會也會替領事館說話、出面反對。高格孚分析，「這更危險，這些法國公民早聽命北京，成為傳聲筒。也顯示中國如何干涉法國國內政治與地方文化活動，里昂旗幟節成為很好的案例，呼籲各界關注中國更靈活、更在地的手段」。

高格孚說：「若親中協會干預的情況持續，希望停止中國影響力滲透的學者、分析家都不會袖手旁觀，事件可能成為全國話題。」

傑爾匹還告訴高格孚，因輿論指控中國施壓，他必須親自寫信向中國里昂總理事陸青江致歉。

班傑明則指出中國影響力的另一個痕跡。他說，中國協會幾天前致電布拉席耶，提議讓台灣人加入中國的遊行團隊，「我們當然拒絕了」。

若事無轉圜，班傑明希望訴諸電視喚起更多民意。他表示，台灣無法參加的決定令他感到「噁心」，「法國是個人權之國，里昂在二戰時力抗納粹。我想起身對抗，我們會持續奮戰，讓台灣獲得正面能見度，用溫和堅定的方式，讓大眾看到台灣的堅韌」。