鏡電視上架86頻道 NCC通過

國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）昨天通過鏡電視董監變更案以及第四台上架案，在兩名審查委員棄權未投票之下，ＮＣＣ以四比○通過；鏡電視預計最快七月在八十六頻道上架，全台約二六三萬用戶可以收看。

鏡電視是國內近十年唯一拿到執照的新設新聞台，但ＮＣＣ審議過程鏡電視爭議不斷，去年一月剛拿到執照，不到兩個月的時間，三月就爆發經營權大地震，一個月內換了四個董事長，同時也傳出有政治力介入，上架案引發外界高度關注。

對於ＮＣＣ利用立法院休會期間排審鏡電視案，國民黨、時代力量昨一早就前往ＮＣＣ委員會議現場抗議。由於ＮＣＣ考量到在野黨團靜坐抗議的前例，因此管制電梯、建築內部重要通道等。

國民黨立委費鴻泰說，國人對鏡電視有許多疑問，陳耀祥應把問題說清楚、講明白，不要偷偷摸摸；時代力量立委陳椒華說，鏡電視已違反「附保留廢止權許可」附款的作為，ＮＣＣ也背棄對立法院「調查有結果才會繼續審查」的承諾，鏡電視案非常荒謬、主委陳耀祥更是荒唐之極，她有義務要讓全民清楚了解。

由於市場對鏡電視資金來源、股東股權狀況有疑慮，ＮＣＣ這次通過鏡電視董監變更案的同時，也加上一條附款，要求鏡電視八大原始股東須立下切結書，股權除了交付信託外，不得全部或部分轉讓持股，也不得找其他人頭代為持股。

ＮＣＣ主秘黃文哲說，如果鏡電視八大股東不願意在一個月內出具切結書，這個董監變更案就不會發生效力。換句話說，如果鏡電視在一個月內提不出股東切結書，董監變更案就不會過關。

昨天出席鏡電視案審查會議的共有六名ＮＣＣ委員，除了主委陳耀祥與三位委員投票同意通過，另外有兩位委員選擇棄權、並未投票，讓外界議論紛紛。黃文哲表示，棄權的兩位委員是林麗雲以及王維菁，兩人在會議中對鏡電視董事長鄭優提出相當多疑問，但兩人認為鄭優的說明缺乏足夠證據讓她們支持鏡電視案通過，因此以棄權方式表態。

鏡電視董事會成員董事長鄭優、總經理蔡滄波，以及董事洪玟琴、董事廖芳潔昨赴ＮＣＣ陳述意見。鏡電視在審查過程中承諾盡快完成增資，將資本額從廿億元增資為卅億元。

對於ＮＣＣ通過董監變更案、第四台上架案，鏡電視發出聲明指出，對於ＮＣＣ堅持依法行政表示感佩，公司將提供收視觀眾另一個選擇。