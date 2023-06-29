NCC：6委員出席審查

ＮＣＣ在立法院休會期間審議通過鏡電視案，在野黨質疑強渡關山。ＮＣＣ主秘黃文哲表示是收集到足夠事證就按職掌舉行審查會議，與立院休會期間沒有關聯，也沒有如外界所說，刻意等委員確診才開會。

ＮＣＣ共有七名委員，除了副主委翁柏宗自請迴避審理此案，另外六位委員都參與昨天審查，其中一名委員王維菁確診，改以線上方式出席。黃文哲說，六名委員均參與此次審議，並對與會的鏡電視董事長鄭優提問。

在野黨質疑陳耀祥被列被告是否有資格審議鏡電視案？黃文哲說，如果這成為不審的理由，很多部會或立法院都會停擺。

黃文哲說，外傳高層介入、洩密，這些若屬實，確實會影響到鏡電視執照。他舉例，若鏡電視股東真有股份轉讓事實，將違反附款規定，執照會因此廢止。