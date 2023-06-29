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新聞觀察／股東願切結？這戲尚未落幕

聯合報／ 本報記者馬瑞璿

鏡電視案有如一檔爛戲，過去一年常有新爆料，從府院高層介入、到外傳股東私下賣股；ＮＣＣ要求鏡電視八大原始股東必須在一個月內簽署不得轉讓股份、不得找人頭代為持股的切結書，否則董監變更案就不通過，但八大股東真的會切結嗎？鏡電視董監變更案會不會歹戲拖棚？

鏡電視是台灣近十年來唯一拿到執照的新設新聞台，不少在ＭＯＤ上看過鏡新聞內容的民眾都表示讚許，但鏡電視卻在公司治理交出不及格成績，不僅在拿到執照兩個月後發生高層人事大地震，還一個月內換了四個董事長，後來三董一監辭任，讓外界對於鏡電視經營打上問號。

此外，鏡電視還傳出股東轉售股權給第三人、股東代持等問題，雖ＮＣＣ表示函詢股東都稱是本人投資、沒有借名登記也沒代持股份情事，但鏡電視前董事長陳建平說，「雖說兩、三億元股款對這些財富滿盈的大股東是九牛一毛，但萬萬沒想到有人親自向本人承認股權已賣出，轉身之後即向社會大眾否認。」

由於相關傳聞不斷，ＮＣＣ查不到實證，最後直接使出撒手鐧，要求八大原始股東簽署切結書，保證自己在一一六年六月三十日前絕對不會賣股，但原始股東們真的願意簽下這「生死狀」嗎？

股東是否出具切結書和鏡電視董監變更申請案綁在一起，如果真有股東未在限期內簽署切結書，鏡電視案這齣戲將難以落幕。

鏡電視 財富

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