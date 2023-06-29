業界：鏡電視活不活得下去才是重點

國家通訊傳播委員會ＮＣＣ昨天審議通過鏡電視上架有線電視八十六頻道及董監事變更案。業界人士指出，上架與否不是問題，但燒錢快速、營運與財務規畫過於樂觀，活不活得下去才是重點。

鏡電視在ＮＣＣ設下前所未見、號稱天條的「十四項保留許可廢止權」後，去年元月拿到執照獲准設立；條款包括鏡週刊董監事及經理人不得參與鏡電視營運的「防狗仔條款」、不得接受滲透來源投資的「國安條款」、股東持股六年內不能轉讓的「防亂賣條款」…。不過，鏡電視之後陸續發生內鬥爭奪經營權、政治力介入申設、股東違規賣股等爭議，最常被質疑的是財務問題。

立委陳椒華曾指出，鏡電視財務健全與否是ＮＣＣ當時審照重點，她估算鏡電視至去年十一月，先前廿億元資金已燒完，接下來每個月燒五、六千萬元，去年十二月已出現負債五千萬元，依此類推，目前應負債上億元，錢從哪來？

業界人士說，鏡電視先規畫上架有線電視八十六台，希望三到五年能移到主流新聞區塊四十九到五十八台，但難度頗高；電視台收入主要來自授權費與廣告，進不了好區段等於廣告收入稀少，且還要付上架費給有線業者，在持續燒錢下，依過去案例，新聞台執照不是轉賣就是繳回。

ＮＣＣ主秘黃文哲昨表示，鏡電視上架後才能正常營運，如果沒辦法上架，要人家正常營運又要財務健全，不能因為一開始財務不健全就不允許經營，發給執照時是認可營運計畫可行，每三年會評鑑，若財務糟糕到影響公司經營，第二次評鑑就會令它改善，不能改善就不會允許它再經營。