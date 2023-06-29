在野批 鏡電視案葬送NCC公信力

鏡電視闖關大事紀鎮 製表／林銘翰、馬瑞璿 國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）昨天審查通過鏡電視董監變更案及第四台上架案，在野三黨均表示不滿。國民黨要求主委陳耀祥下台，也揚言下會期拒審ＮＣＣ預算；時力批評ＮＣＣ委員喪失基本道德良心；民眾黨認為在國會休會期間強行排審，坐實了「替執政黨強渡關山」的指控。

國民黨總統參選人侯友宜也批評，理應捍衛新聞自由的ＮＣＣ在民進黨派系強硬主導下強渡關山，漠視諸多程序正義，根本是橫柴入灶，可正式宣告台灣新聞自由已死、獨立機關名存實亡；民進黨過去說好的「黨政軍退出媒體」根本像謊話與笑話。

侯友宜說，蔡英文總統才信誓旦旦表示捍衛媒體自由及言論自由是重要的民主支柱，怎麼民進黨政府隨即就毫不掩飾的用黑手把這根支柱拆光，只留下「民主之恥」，陳耀祥成了中華民國新聞發展史上最大汙點。他除了表達強烈譴責，更承諾未來執政將成立專案小組詳加調查。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗說，ＮＣＣ在陳耀祥主政下已淪為民進黨的ＮＣＣ，ＮＣＣ行政處分中天電視台連續十一次遭行政法院撤銷，顯示ＮＣＣ未依法行政，「陳耀祥膽大妄為，執行民進黨意，強行通過鏡電視案，進一步葬送ＮＣＣ公信力。」立委費鴻泰也批評ＮＣＣ號稱獨立機關，卻完全依附在某人意志做些狗屁倒灶的事。

時力：陳耀祥眼裡只有黨意

時代力量立委陳椒華表示，鏡電視已嚴重違反「附保留廢止權」附款，存在人頭股東代持爭議、辭任董監事檢舉內部違法、資本額已不足等問題，ＮＣＣ執意不處理這些涉及執照是否該廢除的優先問題，一再放水護航，「在陳耀祥的眼裡只有黨意要優先執行，儘管背離專業及議事規則也在所不惜，已不適任ＮＣＣ主委一職。」

民眾黨：為執政黨強渡關山

民眾黨團總召邱臣遠表示，黨政軍退出媒體是民進黨主張，現在卻是黨政軍控制媒體，ＮＣＣ未採納去年立法院交通委員會決議，趁國會休會期間強行排審，坐實了「替執政黨強渡關山」的指控。立委陳琬惠也說，當年綠營高喊「黨政軍退出媒體」的知識份子，在權力與利益誘惑下早已墮落沉淪，陳耀祥作為「號稱獨立機關」的首長，不僅沒有風骨，更甘為「層峰」鷹犬，實在悲哀。

【記者林縉明／台北報導】ＮＣＣ審查通過鏡電視上架案被在野黨批評強渡關山。民進黨立院黨團幹事長劉世芳表示，民進黨的態度是合理且嚴格審查，ＮＣＣ是委員制，所有委員應在合理、不受任何外力干擾且合法的嚴審空間下完成審查。民進黨團副幹事長洪申翰也說，審查執照是ＮＣＣ權責，在合理嚴審情況下，尊重審查結果。

洪申翰表示，說，鏡電視案已喧騰一段時間，民進黨立場支持合理嚴審，希望ＮＣＣ給閱聽人、媒體合理的審查結論，給社會一個交代，不樂見國民黨用各種方法阻擋ＮＣＣ法定職權行使。