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NCC通過鏡電視執照 侯友宜發聲明：台灣新聞自由已死

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
侯友宜今晚發出聲明表示，鏡電視審照案爭議不斷，如今在民進黨派系強硬主導下，由NCC主委陳耀祥強渡關山，漠視諸多程序正義。圖／報系資料照
侯友宜今晚發出聲明表示，鏡電視審照案爭議不斷，如今在民進黨派系強硬主導下，由NCC主委陳耀祥強渡關山，漠視諸多程序正義。圖／報系資料照

國家通訊傳播委員會 （NCC）今日通過「鏡電視」執照，國民黨總統參選人侯友宜今晚發聲明表示，NCC原為獨立機關，理應捍衛新聞自由，但鏡電視審照案爭議不斷，如今在民進黨派系強硬主導下，由NCC主委陳耀祥強渡關山，漠視諸多程序正義，根本是橫柴入灶，正式宣告台灣的新聞自由已死、獨立機關名存實亡。而民進黨過去說好的「黨政軍退出媒體」，現在看來根本就像個謊話與笑話。

侯友宜表示，更諷刺的是，蔡英文總統今日才信誓旦旦表示，捍衛媒體自由及言論自由是重要的民主支柱，怎麼民進黨政府隨即就毫不掩飾的用黑手把這根支柱給拆光，只留下「民主之恥」，而陳耀祥也成為中華民國新聞發展史上最大的汙點。

侯友宜指出，作為總統參選人，除了對此表達強烈的譴責之外，更承諾會強力捍衛憲法中對新聞及言論自由的保障。未來執政，他也將成立專案小組詳加調查，讓所有弊案無所遁形，還給台灣人民一個清廉公正的環境。

侯友宜 NCC 鏡電視

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