陳耀祥NCC通過鏡電視案 曾銘宗：迎合民進黨意

國家通訊傳播委員會（NCC）今排案審查鏡電視案，僅5位委員開會，鏡電視董監變更案、第四台上架等兩案在NCC主委陳耀祥與3位委員同意下，以4：0方式通過。國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，今日通過鏡電視案，對照針對中天的行政處分連續11次被行政法院撤銷，顯示NCC在陳耀祥的主政之下，沒有依法行政，完全迎合民進黨意。

曾銘宗說，今日之事證明，本來NCC是一個獨立機關，NCC在陳耀祥的主政下，已經淪為民進黨的NCC。今天通過鏡電視案，對照於NCC針對中天的行政處分，連續11次被行政法院撤銷，顯示NCC在陳耀祥的主政之下，根本沒有依法行政，完全迎合民進黨的黨意。

曾銘宗指出，陳耀祥現被地檢署調查，究竟有無瀆職，基於他剛說的種種，要求陳耀祥下台負責。