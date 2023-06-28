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鏡電視兩案均以4:0過關 外界砲聲隆隆

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
國民黨立委們今上午前往NCC門口，反對NCC主委護航排審鏡電視案。記者曾原信／攝影
國民黨立委們今上午前往NCC門口，反對NCC主委護航排審鏡電視案。記者曾原信／攝影

NCC（國家通訊傳播委員會）今日排案審查鏡電視案，今日僅有5位委員開會，據了解，鏡電視董監變更案、第四台上架等兩個案子，在主委陳耀祥與三位委員同意下，最終以4:0方式通過，除了准許鏡電視董監變更之外，也讓鏡電視未來可以上架在凱擘、台擘共32家第四台系統台86頻道。

鏡電視台灣近十年來唯一拿到執照的新設新聞台，但是，鏡電視爭議不斷，去年一月拿到執照後，去年三月鏡電視內部就爆發了經營大地震，一個月內換了四個董事長，同時，也有許多黑幕陸續爆出，這也讓市場對於鏡電視疑問重重。

外界對於NCC今日強行通過鏡電視案砲聲隆隆，主要原因在於NCC主委陳耀祥先前成在立法院承諾，在NCC爭議未完全調查清楚前，不會審查鏡電視案，如今已再度食言。

鏡電視 NCC 陳耀祥

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