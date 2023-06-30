嘉義縣政府非公用土地標售：文化商圈、世賢路市中心精華地，即日起受理投標！

第45屆金穗獎在今年5月13日舉行頒獎典禮，眾多參賽短片中，「橋頂少年」脫穎而出擄獲觀眾的心，在實體影展與線上影展觀眾票選中綜合最高，榮獲「觀眾票選獎」。 「橋頂少年」導演張不乙在宜蘭南方澳長大，國中畢業後走出漁港，到羅東就讀高中，赴台北念完大學投入電影拍攝，他說，某部分的自己永遠留在故鄉；南方澳是他創作的養分，也是放不下的鄉愁。

2023-06-29 15:00