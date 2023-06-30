嘉義縣政府非公用土地標售：文化商圈、世賢路市中心精華地，即日起受理投標！

聯合線上／ 林啟芬

為活化土地利用，嘉義縣政府公開標售2處縣有非公用土地，包括緊鄰文化商圈市中心商業區土地、世賢路與自由路交叉口精華角地，即日起受理投標，並訂於112年7月7日(星期五)開標。

嘉義市新富段一小段38-4、38-12地號土地。 (圖／嘉義縣政府 提供)
嘉義市新富段一小段38-4、38-12地號土地。 (圖／嘉義縣政府 提供)

本次招標依據嘉義縣縣有財產管理自治條例第52條辦理，標售標的共2處。第1標為「嘉義市新富段一小段38-4、38-12地號」商業區土地，臨垂楊路，緊鄰文化商圈、文化公園、嘉義女中等，是嘉義市中心稀有精華地，面積共156平方公尺(約47.19坪)，標售底價32,207,136元。

第2標為「嘉義市北社尾段462-4地號」住宅用地，位於自由路及世賢路交叉口，鄰近世賢圖書館、北香湖公園，區域書香環繞，生活機能佳，面積52平方公尺(約15.73坪)，標售底價14,040,000元。

嘉義市北社尾段462-4地號土地。 (圖／嘉義縣政府 提供)
嘉義市北社尾段462-4地號土地。 (圖／嘉義縣政府 提供)

標售土地面積以地政機關登記簿為準。謹訂於7月7日上午10時在嘉義縣政府201會議室(嘉義縣太保市祥和一路東段1號))當眾開標。有意投標者請於開標前1個小時將投標信件寄達指定之郵政信箱。詳細標售資訊及相關投標資料可至【嘉義縣政府全球資訊網>主題專區>房地標售(租)資訊>財政稅務局>標售(租)資訊】查詢及下載使用，或洽嘉義縣財政稅務局公有財產科（05-3620123分機8484）。歡迎民眾踴躍投標！

相關新聞

在地職人／拍出南方澳的鄉愁 張不乙短片「橋頂少年」奪金穗獎

第45屆金穗獎在今年5月13日舉行頒獎典禮，眾多參賽短片中，「橋頂少年」脫穎而出擄獲觀眾的心，在實體影展與線上影展觀眾票選中綜合最高，榮獲「觀眾票選獎」。 「橋頂少年」導演張不乙在宜蘭南方澳長大，國中畢業後走出漁港，到羅東就讀高中，赴台北念完大學投入電影拍攝，他說，某部分的自己永遠留在故鄉；南方澳是他創作的養分，也是放不下的鄉愁。

批陳耀祥主導NCC過鏡電視案 賴士葆：學者從政負面典範

國家通訊傳播委員會（NCC）昨審過鏡電視董監事人事案、第四台上架案，過程充滿爭議，主委陳耀祥成眾矢之的。國民黨立委賴士葆...

吳釗燮：台灣研議引進更多菲勞 並可申請永久居留

中華民國外交部長吳釗燮接受菲律賓媒體訪問表示，台灣正研議引進更多菲律賓勞工，可能允許他們在台灣居留更長時間，並申請永久居...

NCC通過鏡電視上架挨批 行政院籲積極妥善向社會釋疑

國家通訊傳播委員會（NCC）昨天審議通過鏡電視上架有線電視系統86頻道案，引發熱議。對於藍營指控，民進黨府院黨把黑手伸入...

NCC過鏡電視案 國民黨團：向行政法院告發 盼凍結

國家通訊傳播委員會（NCC）昨排案審查鏡電視案，鏡電視董監事變更案、第四台上架等兩案在NCC主委陳耀祥與3位委員同意下，...

鏡電視強行上架 侯辦：NCC髒兮兮 民進黨迫害台灣新聞自由

NCC通過鏡電視上架86頻道，國民黨總統參選人侯友宜競選工作室發言人江怡臻、呂家愷今表示，「NCC已經正式跟全國人民宣告...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦