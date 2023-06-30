嘉義縣政府非公用土地標售：文化商圈、世賢路市中心精華地，即日起受理投標！
為活化土地利用，嘉義縣政府公開標售2處縣有非公用土地，包括緊鄰文化商圈市中心商業區土地、世賢路與自由路交叉口精華角地，即日起受理投標，並訂於112年7月7日(星期五)開標。
本次招標依據嘉義縣縣有財產管理自治條例第52條辦理，標售標的共2處。第1標為「嘉義市新富段一小段38-4、38-12地號」商業區土地，臨垂楊路，緊鄰文化商圈、文化公園、嘉義女中等，是嘉義市中心稀有精華地，面積共156平方公尺(約47.19坪)，標售底價32,207,136元。
第2標為「嘉義市北社尾段462-4地號」住宅用地，位於自由路及世賢路交叉口，鄰近世賢圖書館、北香湖公園，區域書香環繞，生活機能佳，面積52平方公尺(約15.73坪)，標售底價14,040,000元。
標售土地面積以地政機關登記簿為準。謹訂於7月7日上午10時在嘉義縣政府201會議室(嘉義縣太保市祥和一路東段1號))當眾開標。有意投標者請於開標前1個小時將投標信件寄達指定之郵政信箱。詳細標售資訊及相關投標資料可至【嘉義縣政府全球資訊網>主題專區>房地標售(租)資訊>財政稅務局>標售(租)資訊】查詢及下載使用，或洽嘉義縣財政稅務局公有財產科（05-3620123分機8484）。歡迎民眾踴躍投標！
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