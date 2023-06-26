舊金山市黃金地段　佛光山三寶寺奠基

位於舊金山市中心Van Ness大道的佛光山三寶寺，在大眾引頸期盼下，2023 年6月24日上午10點於原址舉辦興建奠基典禮，禮請佛光山住持心保和尚主持灑淨及安基儀式。現場有SOM著名設計師Mr. Craig Hartman、Cahill承包商副總裁Mr. Guy Estes、佛光山功德主鄭廣蔭、張慧玲賢伉儷、國際佛光會世界總會理事夏玉珠、國際佛光會舊金山協會督導周靖遠、國際佛光會舊金山協會會長李星儀、妙光精舍達純法師等貴賓蒞臨，以及現場和觀看直播護法信徒，近300人共襄盛舉。

三寶寺成立的因緣，1991年元旦佛光山開山星雲大師親臨舊金山為佛光山三寶寺主持落成、開光及佛光書局開幕典禮。鑑於建築地層凹陷、結構毀損，已不敷使用，經過數年各方奔走努力下，2022年12月終於獲得市政府許可文件，正式展開重建工程。

佛光山住持心保和尚（左4）與如揚法師（左3），帶領工程團隊與信眾覆土奠基。 圖／人間福報提供

心保和尚主持灑淨，接著和北加卅總住持如揚法師將寶函入基後，覆土並宣說：「一鏟奠基圓滿，二鏟工程順利，三鏟福慧吉祥。」與會大眾見證這歷史的一刻，不禁喜極而泣。

心保和尚開示表示，感謝佛光人三十多年來發心護持三寶寺，道場是成就我們學佛的因緣、累積福德資糧所在之處，大家要把道場當成自己的家，常常回寺禮佛修持，讓正法永存、佛光普照。

佛光山三寶寺奠基典禮，心保和尚手捧寶函。 圖／人間福報提供

奠基儀式七寶之一「佛光磚」，是以佛光山的水、土，與舊金山的水與土，共同結合燒製，磚上寫著：「此基石採佛光山及舊金山之砂石，取舊金山之泉水，象徵法傳自總本山。集當地信眾之力，於新工程落成後，道場將肩負弘法之大任，於舊金山推動星雲大師人間佛教之教法，利樂眾生，福利社會」。而為了建寺發起「心經入寶篋」抄經活動，經卷裡有信眾齊心抄寫心經近千餘部、佛號誦持近七百五十多萬聲、大悲咒三萬一千餘遍及其他經文及咒語等等，願此功德回向三寶寺興建工程順利圓滿。

Cahill𠄘包商副總裁Mr. Guy Estes致詞，每個企畫案背後都有殊勝的故事，感謝和佛光山法師及SOM設計團隊們共同合作，能夠在舊金山建一所淨化心靈的寺院，是一個非常難能可貴的經驗。

佛光山三寶寺奠基典禮，七寶入函。 圖／人間福報提供

設計師Mr. Craig Hartman表示，在設計生涯當中，第一次參加這麼有意義殊勝的奠基典禮。每一項供品都有很大的意義，很榮幸自己可以負責獻銅板，看到近66個來自五大洲國家的銅板，從中看到佛光山弘法遍布五大洲的力量，不可思議。「很榮幸，可以為佛光山三寶寺設計突破傳統，結合現代多元化的建築」。

三寶寺的新建築，秉持星雲大師「尊重與包容」的理念，以傳統內涵與現代科技相結合的風格，規畫為多元功能的6層樓建築，包括道場、書局、禪堂、學校、文化藝廊等。施工期間，三寶寺臨時佛堂移駕到舊金山28號碼頭，期許2年後完工宏偉的佛堂，成為人生心靈的加油站，落實大師「佛光普照三千界，法水長流五大洲」的弘願。