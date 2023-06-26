「社團法人台灣寶島行善義工團」協助雲林北港蘇小妹妹家屋重建落成儀式

縣長張麗善參與雲林北港蘇小妹妹家屋重建落成儀式。 圖／雲林縣政府 提供

雲林縣推動雙B計畫結合社團法人台灣寶島行善義工團於6月25日辦理雲林北港蘇小妹妹家屋重建落成儀式，縣長張麗善感謝蕭美文鎮長與蔡榮修里長偕同連結台灣寶島行善義工團幹部及超過百位協助重建家屋的志工們，積極共同為困苦家庭，長期協助弱勢族群修繕或重建家屋，善行義舉遍布各縣市，對於熱心公益不遺餘力，造福本縣需要幫忙的鄉親。

透過雙B計畫的普查，北港鎮公所通報蘇小妹妹一家的狀況，知道蘇小妹妹住家頹毀不堪居住，家中有一名打臨工父親及年老祖父，然而老厝屋齡老舊殘破難避雨遮風，家境困窘無力修復，蕭美文鎮長也立即帶員關心並先協助整理打掃居住環境，從而透過雙B計畫啟動幫助蘇家的行動，在地社會處的北港社福中心社工員即介入關懷提供相關協助，會同學校老師、里長家訪蘇小妹妹家，除社工員提供物資包，校方亦盤點媒合相關資源。經由「發現公益」平台，協調中華義莊慈善會先行勘查，接續由社團法人台灣寶島行善義工團，號召義工共同籌劃家屋重建，很開心於今天共同見證圓滿交屋，非常感謝義工團所有幹部及義工們的支持，用自己寶貴的休息時間甚至端午連假，付出心力體力還有專業技術，彼此分工合作，一起投入房屋重建工作的行列，真的令人非常感動。

縣長張麗善相當重視對弱勢的關懷照顧，並積極辦理相關的社會福利。 圖／雲林縣政府 提供

張麗善縣長表示，上任至今相當重視對弱勢的關懷照顧，並積極辦理相關的社會福利，為協助縣內脆弱家庭及有相關福利需求之社區民眾，本縣已完成全縣6區社福中心之設立，目的就是希望能在社區中提供弱勢家庭及社區民眾就近、在地、便利及整合性的社會福利服務。除此之外，雲林縣面臨高齡的人口結構下，長照服務如火如荼進行，積極開辦長青食堂及社區照顧關懷據點；在弱勢家庭方面，有兒少教育發展帳戶及弱勢家庭微型保險，提升保障、減少兒童及少年的貧窮代間循環問題；身心障礙者方面有幸福專車、復康巴士，還有為了提供便利輔具需求，我們有全國唯一結合醫療、勞政、社政、衛政、長照單一窗口的輔具中心，輔具中心還榮獲榮獲行政院人事行政總處公務人力發展學院--111年度標竿學習案例甄選暨推廣計畫獲獎案例地方機關優良獎；婦女、少年及兒少保護部分，加碼補助提高生育津貼，並積極向中央爭取積金發展新住民家庭服務，就是要以實際行動減輕父母們的負擔，能夠安心的養育下一代，也加強提昇社區鄉親對家庭暴力、兒童保護及性侵害防治之認識，建立社區安全維護體系。

義工團所有幹部及義工們利用自己寶貴的休息時間甚至端午連假，付出心力體力還有專業技術，彼此分工合作，一起投入房屋重建工作的行列。 圖／雲林縣政府 提供

張縣長指出，今年縣府團隊更啟動了「雙B計畫-防餓(Better food福德)、防寒(Better Housing好神)」，透過「福德好神」來守護雲林的弱勢家戶及獨居長者，本次特別感謝台灣寶島行善義工團、各民間團體及義工們本著善良敦厚的愛心，出錢出力協助推展慈善公益造福鄉里，持續地讓愛傳播不間斷，為雲林送愛、送溫暖，期盼藉同這次的善舉能拋磚引玉讓更多人伸出愛的援手，讓雲林、社會充滿溫暖關懷，為社會創造建立善的正面循環。

今年更啟動了「雙B計畫-防餓(Better food福德)、防寒(Better Housing好神)」，透過「福德好神」來守護雲林的弱勢家戶及獨居長者。 圖／雲林縣政府 提供

雙B計畫的推動除了公部門積極評估調查及福利補助外，更須借重民間團體的力量，使弱勢家庭得到妥適的協助，讓雲林的鄉親能吃得飽穿得燒，本次特別感謝民間團體的出錢出力，才能完成家屋重建的任務，為雲林鄉親帶來更多溫暖的力量。

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