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聯合報一周大事 6/18~6/24
國內
20日：副總統賴清德宣布，為縮短公、私立大學學費落差，政府將補助學費差額至少五成以上。
21日：行政院長陳建仁宣布，將推動高中職學費全面免費措施。
21日：立法院行使大法官人事同意權，最高法院法官兼審判長蔡彩貞、監察院秘書長朱富美、台灣大學特聘教授陳忠五、律師尤伯祥等四位大法官被提名人均獲同意任命。
國外
19日：大陸國家主席習近平在北京會見美國務卿布林肯，習近平強調，世界需要總體穩定的中美關係，「寬廣的地球完全容得下中美各自發展、共同繁榮」。
22日：美國海岸防衛隊宣布，探索鐵達尼號沉船的觀光潛水器「泰坦號」（Titan）自十八日失聯後，在深海發生「災難性內爆」，艙內五人可能瞬間死亡。
24日：俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」宣告將「推翻俄軍領導高層」，其部隊進入俄國南部城市「頓河畔羅斯托夫」，並聲稱已控制市內所有軍事設施。
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