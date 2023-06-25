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個人潛水教練無法為學員投保 惹議

聯合報／ 記者尤聰光潘欣中王昭月／連線報導
立委趙天麟日前帶兒子學潛水，發現透過個人教練教學，竟被排拒投保。圖／立委趙天麟提供
立委趙天麟日前帶兒子學潛水，發現透過個人教練教學，竟被排拒投保。圖／立委趙天麟提供

台灣潛水盛行，每年逾170萬人次下潛，今年2月交通部觀光局修正水域遊憩管理辦法，要求水域活動比照汽、機車強制險概念投保，有營業登記業者需替學員保「水域責任險」才能下水，但保險局認定個人教練無營登，不能替學員投保，立委趙天麟質疑制度有漏洞，經向交通部協調後可望解套。

屏東潛水教練職業工會統計，台灣5000多名潛水教練，個人教練逾2300人，趙天麟日前陪兒子學潛水，發現潛水個人教練「投保無門」，憂心潛水出意外，教練、學員都無保障，制度漏洞將成「潛」在危機！

「沒投保，發生意外會賠到脫褲子！」蘭嶼潛水教練小楊說，個人教練若無法替學員投保，下水出事教練可能賠慘，學員也可能一毛錢都拿不到。

潛水教練陳彥翔說，若要營業登記業者才能替學員投保，個體戶教練恐將失業，許多專業教練也可能因不能投保、沒生意上門，導致生計不保。

台灣潛水公司執行長陳琦恩說，坊間很多以潛水工作室名義攬客的潛水教練，學員多不知情無法投保，政府除填補制度漏洞，也應輔導業者取得營登，打造合法潛水環境。

趙天麟說，與保險局、產險公會協調後，經觀光局函釋，帶客從事水域遊憩活動，具營利事實者，都應遵守水域遊憩管理辦法，對象包括自由教練、個人教練、支援教練等，個人教練投保已露曙光，希望儘早施行。

趙天麟 保險 觀光局

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