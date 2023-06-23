快訊

明年起學費補助2.5萬 學者分析：前段私校喜、地方型公立大學憂

天價罕藥3／諾健生給付條件嚴苛 患者僅能3擇1無換藥權

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導

SMA的基因治療「諾健生」將納入健保，但設有「六個月內發病、具有基因變異」的門檻，且與健保給付的另外二項SMA治療針劑及口服藥只能「三擇一」。SMA病友、SMA治療藥物爭取協會理事長李怡潔指出，目前基因治療給付門檻仍太窄，正積極與健保署溝通，希望未來放寬條件；有病友在使用針劑之後出現嚴重副作用，呼籲取消三擇一的限制，讓病友能有換藥機會。

據了解，SMA基因治療給付將於八月一日上路。健保給付的另外二項治療藥物也在今年四月一日擴增給付條件：「百健」藥廠含nusinersen成分之SMA注射藥品，經藥物共擬會議同意通過擴增給付範圍至「三歲內發病確診者」，且若「起始治療年齡滿七歲者且臨床評估運動功能指標RULM≧15者」；「羅氏」藥廠含risdiplam成分之SMA口服液劑，則因考量給付效益，在有限資源下，同意先用於「二個月以上未滿十八歲病患」。

根據美國食藥署公布的Zolgensma藥物仿單，該藥可用於治療二歲以下的SMA患者。李怡潔表示，很開心健保署終於看到基因治療對生命的價值，但目前給付之門仍然太窄，依照實際狀況，病友確診的時間不太一樣，誤判、誤診的情況也時常發生，並非所有患者都能在六個月內發現，協會已積極與健保署持續溝通、請命，希望未來能復放寬給付門檻，並盡快展開行政流程，以免病友面臨漫長等待。

她進一步表示，目前健保雖已給付三項SMA用藥，但仍有將近七成五的患者無法透過健保取得治療用藥，除了基因治療之外，協會將持續倡議，希望未來三項藥物的給付範圍都能放寬，讓更多病友獲得用藥機會。

針對健保署設定的「三擇一」規範，李怡潔表示，藥物使用牽涉副作用問題，在用藥之前無法預知，且國際上沒有一個國家規定不可換藥，在台灣卻形同「用賭的」，萬一出現副作用，也沒有機會選擇使用另一種藥，實不合理，希望未來放寬。SMA病友、插畫家鄭鈴日前受訪時也表示，自己雖在五月獲得背針用藥機會，但使用後痛苦難耐，每次施打後都要臥床一周以上，疼痛感受才逐漸緩解，期盼未來能夠換藥。

健保 基因 患者

延伸閱讀

健保新制部分負擔將上路 台大院長：有醫療不平等隱憂

獨／SMA基因治療將納健保 罕見疾病首獲治癒機會

藥師曝健保署「化整為零」降藥價 健保署：沒那麼複雜

幼兒園餵藥引發疑慮 黃立民分析兒童用藥深陷3大困境

相關新聞

天價罕藥1／史上最貴一劑4900萬 SMA基因治療藥8月納保

被外媒形容為「全球最貴」藥物之一，用於治療罕見疾病脊髓性肌肉萎縮症（SMA）基因治療「諾健生（Zolgensma）」將納...

天價罕藥3／諾健生給付條件嚴苛 患者僅能3擇1無換藥權

SMA的基因治療「諾健生」將納入健保，但設有「六個月內發病、具有基因變異」的門檻，且與健保給付的另外二項SMA治療針劑及...

越鋼汙水案／不願家鄉變成「癌症巷」 美國老師力抗多家化工大廠

「我實在太生氣了，生氣到我必須做些什麼。」來自美國路易斯安那州聖詹姆斯教區（St. James）的雪倫・拉文尼（Sharon Lavigne），第一次耳聞台塑集團計畫在她的家鄉建廠，氣憤到難以言喻。因為，若建廠計畫成真，將是她社區半徑十英里內的第13座工廠，也是繼杜邦公司的苯乙烯廠。以及日本化學公司DENKA的氨廠之外，另一座空汙大廠。

福島核廢水將入海…學者估最快1年內抵台 該怕「核海鮮」？

日本福島核廢水將排入太平洋，引爆太平洋國家的抗議聲浪。南韓考察團日前踢爆，福島核電廠試放核能處理水後，竟測出放射性物質「鍶」超標2萬倍，當地漁民怒吼、國會議員抗議，甚至掀起「海鹽」搶購潮。究竟核廢水排放是否影響各國？對台灣漁業衝擊多大？

照片看歷史／1955年蔣中正宴請道德重整運動訪問團 蔣宋美齡當翻譯

1955年6月23日，蔣中正總統伉儷下午5時在台北賓館以茶點款待世界道德重整運動訪問團全體團員，總統夫婦首先在大廳與訪問團全體團員一一握手寒暄，至5時30分，總統夫婦出臨花園，對全體團員致詞，總統以中文演說，由蔣夫人逐段譯為英文。...

越鋼汙水案／越南人忘不了的痛…河靜鋼鐵廠汙染毀漁 7年後餘波盪漾

翻肚的魚群被洶湧的潮水沖刷上岸，頓時死魚連片，成岸的延伸，漁民不知所以，還慶幸是老天賜福，紛紛感激上天，將浮魚打包回家食用，殊不知竟是噩夢的開端。 2016年4月，位於越南中北部地區河靜省的永安港，附近海域出現大批死魚。接下來，不但打撈食用的漁民爆出噁心中毒的現象，更有潛水伕下海作業後竟無故暴斃，種種跡象皆顯示海域遭到嚴重汙染，矛頭更指向左近的台塑河靜鋼鐵廠。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦