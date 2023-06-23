福島核廢水將入海…學者估最快1年內抵台 該怕「核海鮮」？

日本福島核廢水將排入太平洋，引爆太平洋國家的抗議聲浪。南韓考察團日前踢爆，福島核電廠試放核能處理水後，竟測出放射性物質「鍶」超標2萬倍，當地漁民怒吼、國會議員抗議，甚至掀起「海鹽」搶購潮。究竟核廢水排放是否影響各國？對台灣漁業衝擊多大？

2011年3月11日，日本東北部發生強震，隨之而來的海嘯衝破防線、淹沒核電站，導致東京電力公司（簡稱東電）福島第一核電廠6座反應爐裡有3座嚴重過熱、爐心熔毀，氫氣被排出瞬間爆炸，釀成嚴重核災。

日本政府2021年拍板決定排放核廢水入太平洋，2023年6月12日起，福島核電廠排放設備試運轉，預計6月底完工後由國際原子能總署（IEAE）、日本核能機關、福島縣政府和漁會組織同意，確定排放日期。屆時會透過長達1公里的海底隧道，將逾130萬噸核廢水經由「多核素處理系統」（ALPS，Advanced Liquid Processing System）稀釋後排出。

福島含氚核廢水入海，最快1年後抵台

太平洋周圍國家包含中國大陸、南韓、台灣、紐西蘭、澳洲等，對於福島核廢水排放後何時會抵達各國海域、又將帶來哪些影響等相當關心。因此，紐西蘭科學媒體中心、澳洲科學媒體中心及台灣科技媒體中心21日共同舉辦線上記者會，邀集專家、學者分析排放核廢水的風險。

中央研究院環境變遷研究中心研究員吳朝榮以過去觀測海洋數值模擬為例，推估核廢水排放後約一年內就會抵達台灣海域。他說明，理論上含氚廢水會進入北太平洋副熱帶環流系統，預計從日本北方到加州外海所需的時間，大約是2至3年，但這是依循最外圈、最大規模環流的情況。若氚水進入內圈的小規模環流系統，從日本到台灣附近海域速度會更快。

福島核災後，科學家約在2年後就在加拿大外海測到核災產生的銫同位素，許多海洋數值模式的模擬也顯示2至3年後，會進入東北太平洋。吳朝榮認為，汙染物在海洋除了依循已知的環流、渦旋和擴散等方式傳輸，還有其他「捷徑」。因此，他認為目前原能會預估核廢水排放後4年才會到台灣鄰近地區，過於樂觀。

澳洲阿德萊大學物理、化學及地球科學院教授湯尼・胡克（Tony Hooker）和紐西蘭奧克蘭大學物理系副教授大衛．克羅夫切克（David Krofcheck）認為，世界上核能設施釋放氚行之有年，且根據日本提出的檢驗報告，氚濃度在安全標準內（每公升水的氚含量為1500貝克）。

此外，兩人建議應確保廢水中是否存有更難處理的放射性元素，也可進一步反思廢棄物排放到海洋中的必要性，以及是否有其他替代方案。如將氚水結合到混凝土、蒸發為氣態或以固態存放的可行性。

擔心海鮮「染核」？專家：缺乏足夠佐證

面對即將傾洩而出的核廢水，鄰近各國人心惶惶，漁民擔心賴以為生的漁場受到衝擊，也怕汙染物質會隨著食物鏈進入人體。對此，中國率先抨擊日本罔顧鄰居安全、港澳政府也揚言擴大日本進口食品禁令範圍，更有72％南韓民眾表示將減少購買水產品。

日本最快本月將核廢水放流至大海，南韓國內常有抗議行動。美聯社

據《韓聯社》報導，南韓考察團日前踢爆ALPS九年內故障8次，在試排廢水中發現放射性物質鍶高出2萬倍。無獨有偶，5月韓國在捕獲的石斑魚體內，也驗出銫超標180倍，看在離日本最近的釜山漁民眼裡，恐怕會重創南韓最大海鮮市場。

不僅如此，就連韓國人製作泡菜不可或缺的海鹽，一個月內價格飆漲四成，一公斤相當於新台幣760元，引發南韓囤購瘋搶。

對此，胡克表示目前沒有足夠研究證實氚會透過食物鏈累積在生物體中，抑或導致癌症。而克羅夫切克認為，氚是自然元素，已存在好幾世紀，問題在於核廢水中仍有其他62種放射性元素，如碘-129和鍶-90，可能留在體內最終進入甲狀腺。「只要在排放前確保有害物質已被濾除，基本上沒有太大問題。」

輻射物質雖有損人體健康，但實際風險仍須考量暴露時間、強度和輻射物種類。國立臺灣大學海洋研究所蕭仁傑教授呼應，目前幾乎沒有研究可以佐證食用氚廢水汙染的海鮮會對人類造成傷害。

福島核災以來，水產試驗所、漁業署、原子能委員會、國家海洋研究院等已持續檢測台灣漁場與日本進口海鮮食品，所有檢測樣本未發現有銫輻射汙染。自去年起，相關資訊已整合在「放射性物質海域擴散海洋資訊平台」，供民眾公開查詢。

（本文出自2023.06.23《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）