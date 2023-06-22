不能生病的年代9／偏鄉醫療資源不足 就醫可近性重中之重

「偏鄉地區醫療資源不足，當地民眾更是不能生病的一群人。」高雄縣醫師公會理事長王宏育表示，全國約有5萬名醫師，換算平均約每500位國人就有一名醫師提供醫療服務，在台北市可能是300市民就有一名醫師，但在偏鄉地區如高雄市內門區1.4萬人僅3名醫師，平均每4000多人才有一名醫師，偏鄉民眾真的是不能生病的一群人。

王宏育說，號稱「內門媽祖婆」的吳惠芳醫師已70多歲，現在還定期自行開車從高雄市區到內門區提供居家醫療服務，每看一次健保給付1553點，但這在都會區也是一樣金額，反觀美國愈是偏遠地區，醫師待遇愈高，都會區醫師的待遇反而較低，原因是偏鄉地區病人分佈很廣，平時病人又不多，必須提升醫師收入，讓醫師願意留在偏鄉服務。

長年從事偏鄉醫療的嘉義縣醫師公會理事長徐超群說，全國人口老化最嚴重的是雲林縣及嘉義縣，偏鄉長者醫療問題很多，可能是長時間農作、捕魚出現的腰痠背痛，或是常有的三高等慢性病，如何讓醫師在偏鄉地區服務，增加醫療可近性為重中之重。

徐超群說，受限偏鄉病人少，醫療處置給付又與都會區相同，許多醫師不願到偏鄉服務，即便有愛心、醫德的醫師，可能也不願意到偏鄉服務。雖然衛福部已針對偏鄉地區進行「全民健康保險山地離島地區醫療給付效益提昇計畫」（IDS計畫），或針對較不偏遠的「不山不市」（諧音不三不四）地區則採巡迴醫療計畫，或鼓勵醫師到偏遠地區開業給予獎勵金，但這些獎勵計畫仍顯不足。

王宏育指出，現在在偏鄉地區服務的醫師常換來換去，讓偏鄉地區民眾感覺自己是二等公民，尤其偏鄉地區最需要的是家醫科醫師，以進行全方面醫療，建議政府要從制度上幫助偏鄉，如提升偏鄉醫療給付，並呼籲大型醫院擴大認養偏鄉，並與偏鄉醫療診所建立醫療群，並協助偏鄉醫師進修，以在偏鄉提供更好的醫療服務，否則真的沒有醫師願意前往。

徐超群說，偏鄉地區執業醫師多為內科、家醫科、耳鼻喉科，即便是小兒科、婦產科醫師為求生存，也必須看慢性病、感冒，因此，偏鄉地區缺的是醫師，什麼科別可能不是太重要。因此，衛福部應依都會、偏鄉不同地區也採分級醫療概念，給予差別性健保給付，鼓勵醫師到偏遠地區服務。

另今年5月30日立法院通過「護理人員法」修正草案，明定未取得護理師資格或雇用未取得護理師資格者，當執行護理業務時均依法懲處。徐超群說，如此一來，將使偏鄉醫療護理師更顯不足、雪上加霜，同時增加醫師打針、換藥等醫療負擔，這對偏鄉醫療是一大衝擊，恐讓偏鄉醫療品質下降。爲解決偏鄉醫師、護理師不足，衛福部應提高醫師、護理師薪資，爲偏鄉地區留住醫療人才，不讓偏鄉民眾健康權益受損。