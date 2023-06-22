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不能生病的年代8／醫護荒加劇 專家憂等床時間恐拉更長

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
洪子仁說，目前內科疾病等床時間約3到5天，若醫護荒加劇，將來內科疾病待床時間恐怕將拉得更長。本報資料照片
洪子仁說，目前內科疾病等床時間約3到5天，若醫護荒加劇，將來內科疾病待床時間恐怕將拉得更長。本報資料照片

新冠肺炎疫情席捲全球3年，各國的醫護人員都相當吃緊，台灣更是屢傳護理師過勞，護病比屢創新高。疫情3年後，台灣的醫護人力逐漸出走，五月底更因此出現醫療量能不足，導致急診壅塞，病患等不到病床的窘境。專家分析，疫情3年醫護人員堅守崗位，積累到疫情後才湧現離職潮，加上新進的醫護人員減少，若薪資無法提升，吸引人進入醫院工作，恐怕等床將成為未來醫療常態。

「即使有病房，病床也得降載開設。」新光醫院副院長洪子仁表示，疫情過後，長輩逐漸回到醫院追蹤原本的慢性病，相較去年同期成長5%，但不至於造成急診壅塞；主要是病房區，在醫護人力不足的情況下，為保持醫療品質、病人安全，遂維持護病比上限。

洪子仁說明，目前外科系的病患較無等床的狀況，由於骨科、心臟內科處理外傷、心導管較為急性，住院時間也短，沒有等候病床的問題；但內科，如腎臟科、感染科、胸腔科、肝膽腸胃科，因為病人數多，且加上醫護人力不足，部分病床降載收治，才導致內科性疾病等候時間拉長。

「疫情最嚴峻的3年，醫護人員都堅守崗位。」洪子仁指出，今年出現一波醫護人員離職潮，主要是挺過疫情三年後，醫護人員希望暫時性休息，尤其國境開放後，國外進修、旅遊的計畫都重新銜接上了，但較過往而言，整體離職率增幅並不大。

洪子仁表示，今年離職潮需要關注的重點，在於「新進醫事人員減少」，離職人員多了一點、新進人員少了一點，「一加一減」之下導致醫療人力荒。洪說，今年參加國立護理大學畢業典禮時，也發現護理畢業生也有所減少，早在疫情前就因少子化，檢驗、藥學、藥劑、營養學領域人才都在減少，醫療人力自然緊縮。

「衛福部要思考，醫事人員不願進入醫療產業的現象。」洪子仁指出，疫情後醫療人員承擔的風險又與待遇不成比例，醫院也想要調高人員待遇，但這兩幾年健保點值不斷下降，醫院經營成本不斷墊高，沒辦法提供足夠的拉力吸引新血進入醫療產業。

同時，洪子仁也說，分級醫療的觀念也需要民眾配合，健保上路後，民眾大病小病都往大型醫學中心跑，導致地區醫院有床卻收不到病人，而醫學中心一床難求；因此醫院間的雙向轉診也得更加落實，讓病人都能夠得到妥善的照顧。

若醫護人力荒不斷持續，洪子仁說，目前內科疾病等床時間約在3至5天，若醫護荒加劇，將來內科疾病待床時間恐怕將拉得更長，大型醫院一床難求的情形將比過去更嚴峻。

疫情 醫護人員 離職

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