不能生病的年代5／護理師出缺率破6.5% 衛福部提升誘因

衛福部護理及健康照護司統計，疫後護理人員離職，讓醫院空缺率從以往約5%，今年達6.5%。照護司司長蔡淑鳳表示，護理人力缺口將尋求與教育部合作，提升畢業生進入職場誘因。醫事司則面對端午連假，許多基層診所休診，且急診人數僅略多於平常，因而召集會議與各家醫院討論病床數調度。

急診滯留率提升，燒出護理人力不足問題。蔡淑鳳說，今年醫院空缺率比以往高，確實近2年受疫情影響，護理師離職的人數比往年多，再加上去年護理人員考照人數大幅下降，與往年相比足足少了1000多人考照，「離開的人多、投入的人變少」，才讓人力缺口變大。

蔡淑鳳表示，現階段希望可以增加應屆護理相關科系的畢業生投入職場的意願，或排除投入障礙，畢竟應屆畢業生是護理人力的重要來源。目前護理人員領照通過率約7到8成，但領到執照後僅有4成願意投入職場。因此無論是考照率或是就業率都得排除困難，協助提升機率。

醫事司副司長劉玉菁表示，疫後離職潮，不只發生在台灣，全球都面臨類似問題。而近期急診壅塞仍與疫情相關，據監測，急診就診人數平日約為2萬人次、假日為2.5萬人次，近期因疫情仍處於高原期，急診就診人數有稍微增加，加上民眾大多習慣，當遇到滿床時，寧可繼續在急診等候，不願轉至他院，也讓滯留率增加。