不能生病的年代2／兒科婦產醫萎縮 掛號也不一定搶到號

護理人力減少，導致關床危機，醫師總體人數雖增加，但部分科別醫師人數逐漸萎縮，兒科醫師從五年來減少64人、婦產科少43人，外科持平，內科人數增加110人，現在已有不少大醫院兒科醫師奔波支援門診，衛福部長薛瑞元曾說，憂心10年後，國內沒有醫師可以看兒科重症患者，要就醫只能出國求診。

據衛福部統計，兒科醫師人數105年至110年，人數從1737人降至1673人，婦產科從1015人降至972人。設置兒科的醫療院所，110年與100年相比，少了141家、婦產科少了100家。

一位不願具名的醫師表示，六都周邊的衛星城市，要隨便找一家兒科或婦產科，愈來愈難，到處林立的是牙科、復健所等，醫院的兒科、婦產科門診現在都已經愈來愈少，隨便舉個小孩性早熟要找專門的醫師，一個月前掛號也不一定搶得到號。

台北市醫師公會常務理事洪德仁說，醫師每年以2%的比例增加，疫情並沒有讓醫師出現離職潮，但守在第一線3年，承受各類壓力，從內外婦兒急等五大科轉做醫美、老人科的機率是有可能增加的。

部分科別萎縮，患者求診受限，加上健保體制無法包山包海，自費項目愈來愈多，癌症標靶療程動輒10萬起跳、免疫療法更以百萬計價。國內13大病友團體與立法院厚生會發起設立「癌症新藥基金」，避免癌友面臨「沒錢只能等死」的悲劇，但基金設立至今沒著落。