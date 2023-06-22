聲樂家席慕德睡夢中安詳離世 享壽85歲

聲樂家席慕德傳出過世的消息，席慕德的親人在臉書表示，席慕德已於6月20日上午9時30分，於睡夢中安詳離世，享壽85歲。將於7月9日下午1時至3時在台北第二殯儀館舉行公祭。

席慕德的親人表示，他的大阿姨席慕德20日於睡夢中安詳離世，完全沒有一點痛苦。席慕德幾個月前因為跌倒，一直臥床休息，5月時因為身體其他因素進了台大醫院，在台大的醫護人員以及醫師蔡宏斌的細心照料下，6月初出院，並轉到1所很好的安養機構休養。上個星期還能跟養護所的新朋友一起吃飯，並且高歌一曲。

席慕德的親人表示，雖然人都有離開的一天，但是還是在意料之外，親友都很捨不得。「她愛熱鬧，希望大家不要傷心，一起慶祝她這多采多姿的一生」。

「國立臺灣師範大學音樂學系系友會」臉書社團網友紛紛追悼，有網友表示，他一個月前和席慕德老師最後一次通電話，席慕德透露這次跌倒要靜養三個月，每天都很痛、混亂不方便見學生，「没想到竟成訣別，憶過往受教點滴，深深思念，不勝唏噓」。網友表示，「感謝您對音樂及教育的付出」、「親愛且敬愛的席老師，謝謝您的充滿耐心、且不放棄的耐心教導，我總是非常驕傲能成為您的學生，您將永遠在我的心中。願老師安息」、「謝謝席老師為音樂的付出與貢獻」、「謝謝您的教導。謝謝您當年讓我找回自己對音樂的熱愛，我永遠會記得開朗自信，光芒四射的您」。