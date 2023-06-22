快訊

「不論行人遠近」開罰過苛 王國材：暫緩實施 下周一討論新方案

聲樂家席慕德睡夢中安詳離世享壽85歲 家屬不捨：上周還和朋友一起高歌

炎亞綸向耀樂鞠躬 呂秋遠批「廉價」：道歉不是演給司法與輿論看的

聲樂家席慕德睡夢中安詳離世 享壽85歲

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
聲樂家席慕德6月20日上午9時30分，於睡夢中安詳離世，享壽85歲。本報資料照片
聲樂家席慕德6月20日上午9時30分，於睡夢中安詳離世，享壽85歲。本報資料照片

聲樂家席慕德傳出過世的消息，席慕德的親人在臉書表示，席慕德已於6月20日上午9時30分，於睡夢中安詳離世，享壽85歲。將於7月9日下午1時至3時在台北第二殯儀館舉行公祭。

席慕德的親人表示，他的大阿姨席慕德20日於睡夢中安詳離世，完全沒有一點痛苦。席慕德幾個月前因為跌倒，一直臥床休息，5月時因為身體其他因素進了台大醫院，在台大的醫護人員以及醫師蔡宏斌的細心照料下，6月初出院，並轉到1所很好的安養機構休養。上個星期還能跟養護所的新朋友一起吃飯，並且高歌一曲。

席慕德的親人表示，雖然人都有離開的一天，但是還是在意料之外，親友都很捨不得。「她愛熱鬧，希望大家不要傷心，一起慶祝她這多采多姿的一生」。

「國立臺灣師範大學音樂學系系友會」臉書社團網友紛紛追悼，有網友表示，他一個月前和席慕德老師最後一次通電話，席慕德透露這次跌倒要靜養三個月，每天都很痛、混亂不方便見學生，「没想到竟成訣別，憶過往受教點滴，深深思念，不勝唏噓」。網友表示，「感謝您對音樂及教育的付出」、「親愛且敬愛的席老師，謝謝您的充滿耐心、且不放棄的耐心教導，我總是非常驕傲能成為您的學生，您將永遠在我的心中。願老師安息」、「謝謝席老師為音樂的付出與貢獻」、「謝謝您的教導。謝謝您當年讓我找回自己對音樂的熱愛，我永遠會記得開朗自信，光芒四射的您」。

延伸閱讀

兩岸共祭伏羲典禮 三重先嗇宮：各拜各的無關統戰

估將有5百人前往弔唁…竹聯幫地堂堂主公祭 新北128警力防滋事

蔡總統出席葉俊榮母親公祭拈香 未回應時事議題

台大醫院急診待床滿到電梯口？醫貼1照片：上百位在等床…院長親曝實際狀況

相關新聞

聲樂家席慕德睡夢中安詳離世 享壽85歲

聲樂家席慕德傳出過世的消息，席慕德的親人在臉書表示，席慕德已於6月20日上午9時30分，於睡夢中安詳離世，享壽85歲。將...

助李遠哲奪諾貝爾化學獎神器 獲文化部指定國寶

讓中研院前院長李遠哲拿下諾貝爾化學獎的「交叉分子束儀器（HOPE）」，本周被文化部公告指定為國寶，是台灣是第一個被指定為...

照片看歷史／南陽號驅逐艦自美返台 參謀總長王叔銘登艦校閱

1959年6月22日，參謀總長王叔銘上午10時前往基隆港校閱剛於週前自美駛返國門的新艦「南陽」號，美軍台灣協防司令史慕德、美軍顧問團團長杜安等亦應邀前往參觀。

行政院證實 李永得辭政委將接任中央社董事長

總統府今天發布任免新訊息，行政院政務委員李永得免職。行政院今天證實，李永得日前已向行政院長陳建仁提出辭呈，將接任中央通訊...

府宣布李永得政務委員免職 將接任中央社董事長

總統府今天發布任免新訊息，行政院政務委員李永得免職，據了解，中央社將於七月改組，李永得將接任中央社董事長。而現任中央社社...

創辦空中英語教室 彭蒙惠成台灣人

九十六歲的「空中英語教室」創辦人、美籍傳教士彭蒙惠正式成為台灣人，蔡英文總統昨到空中英語教室參觀，並親送中華民國護照給彭...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦