H2U永悅健康 用數位科技打造企業ESG新亮點！

H2U永悅健康長期關注職場健康服務趨勢，不僅提供法規需求之特約醫護服務，也與聯合線上倡議家協力打造「前進健康職場，數位創新翻轉未來」線上策展平台，邀請企業關注職場健康，與政府展開對話交流；更與中華民國對外貿易發展協會於協力合辦「幸福企業ESG暨國際健康投資論壇」邀請各單位分享健康新思維。

ESG浪潮新關鍵 H2U永悅健康整合員工照護、業務拓展、社會關懷 創造共好未來

而會中H2U永悅健康營運長杜君哲分享，ESG日益重要，但在社會共融(Social)面向缺乏明確規範，讓許多企業不知從何實踐，永悅整合旗下平台「早安健康」、「運動筆記」、「iFit愛瘦身」、「紫金堂」等，為各式族群提供健康解決方案，提升員工健康以外，也整合企業客戶本身的業務需求，將健康觀念結合業務拓展的思維，創造新型服務模式，發揮企業影響力，進而達到社區關懷之效，善盡企業社會責任。

H2U永悅健康營運長杜君哲介紹H2U pano健康全景平台，將多元職場健康服務項目上架平台，提供企業最佳數位工具。 圖／永悅健康提供

醫護服務搭配創新數位平台「H2U pano」上線 企業員工福利一把罩

H2U永悅健康推出H2U pano健康全景平台，與全台醫療院所、健檢機構合作，將方案整合至平台供員工選擇預約，檢查完成後，平台能蒐集整合個人歷年健檢資料，讓用戶掌握自己的健康狀況，並透過演算法評估可能的健康風險，延伸提供衛教知識和客製化解決方案；而對於企業，H2U pano提供企業錢包，依照企業需求設定發放「健康福利券」對象、用途等規則，以健康資訊為基礎，提供對應的物理治療、心理健康、運動課程、營養諮詢等服務，將福利制度貼近員工所需，發揮最大效益。

H2U職場健康服務目前成功導入微軟、夏普等超過250間國內外企業，期盼透過科技、數據與專業服務的力量，協助企業把員工的健康數據管理變成資產，創造企業、員工、合作夥伴的三贏市場。

從臨場服務延伸至全場域 H2U永悅健康打造「職場健康服務聯盟」

職場健康所涵蓋服務面相多元，其中職業安全衛生法所規範的「特約醫護臨場健康服務」最為基礎，員工人數 300 人以下中小企業，須依照事業風險分類對應規定服務頻率，讓特約醫護人員至職場服務。H2U永悅健康成立永護健康管理顧問股份有限公司，訓練專業職業醫護人員，且提供系統工具——H2U eXpert，協助分析員工健康資料、職安四大計畫問券結果，在有限的服務次數中有效提升企業職場健康。

從員工健康資料著手給予諮詢建議，進而發現企業健康趨勢的問題點，串聯職場健康多元需求，如：環境檢測、心理諮商、物理治療、母嬰保護、健康理財、慢性病管理、健康促進課程，甚至延伸至員工家庭日、運動會相關活動，提供全方位員工身心照護，也形塑健康永續的企業文化與風氣。

H2U永悅健康打造職場健康服務聯盟，串聯企業多元需求，提供一站式服務體驗。 圖／永悅健康提供

推動職場健康 你我都是重要推手

「健康的生活方式，促進各年齡人群的福祉」已是聯合國永續發展目標之一，H2U永悅健康希望號召各企業、健康服務單位合作，成為健康職場的共同推手，創造新的永續契機，想了解更多資訊請洽H2U永悅健康客服專線-0800-626-666，或於「前進健康職場，數位創新翻轉未來」線上策展平台留下聯絡資訊，將由專人聯繫服務。

「前進健康職場，數位創新翻轉未來」>>

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