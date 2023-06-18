聯合報一周大事 6/11~6/17
國內
12日：衛福部統計處公布去年國人死因統計結果，受人口老化與疫情影響，去年總死亡人數達廿萬八四三八人，創歷史新高。
15日：央行宣布加碼房市管制措施，鎖定「特定地區」個人第二戶購屋貸款，限制最高成數上限為七成，適用地區涵蓋六都及新竹縣市。
15日：行政院通過「加拿大駐台北貿易辦事處關於加拿大牛肉進口修正協議」，擴大開放加拿大卅月齡以下牛肉進口。
國外
12日：日本福島第一核電廠儲存巨量受輻射汙染的「核汙水」將稀釋後排放入海，該核電廠所屬的東京電力公司試運轉放流設備，可能提前於本月開始排海。
13日：丹佛金塊隊擊敗熱火隊，拿下今年NBA總冠軍。
14日：美國國務卿布林肯與中國大陸外交部長秦剛通話，布林肯表示，兩人討論了「保持溝通管道暢通」重要性。
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