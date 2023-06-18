聯合報一周大事 6/11~6/17

1965年6月17日，強烈颱風黛納侵襲台灣前一天，以每小時20公里的速度撲向台灣本島，受到黛納颱風影響，台北市17日下午已下起大豪雨，市區內多處低窪地區積水盈尺，直到晚間才漸漸退去。這陣豪雨從下午3點多開始，至5點多才停，將近兩個小時的雨勢，許多行人受阻街頭，等雨歇後，低窪地區馬路上都積水甚深，各種來往車輛及行人均涉水而行，使交通一片混亂。

2023-06-17 09:00