科技聯防 唐鳳：英國OneWeb衛星年底可望覆蓋全台灣

數位發展部正布建高韌性通訊網路，部長唐鳳今天說，英國衛星服務供應商OneWeb可望今年底將覆蓋範圍擴及全台灣，這不僅增加台灣可運用的低軌衛星選項，更有「聯防台灣」的意味。

應商業暨貿易部亞太地區貿易公使布萊克（NatalieBlack）邀請，唐鳳11至16日訪問英國，參與英國規模最大科技展會「倫敦科技週」（London TechWeek），並在科技週的人工智慧（AI）峰會擔任與談人，出席未對外開放的全球領袖創新論壇和AI圓桌會議。

此外，唐鳳與科學科技暨創新部（DSIT）及商貿部副大臣會晤，拜會內閣辦公廳（Cabinet Office）轄下「政府數位服務辦公室」（Government Digital Service,GDS），與國會議員交流，並參訪OneWeb倫敦總部。

唐鳳曾與英方談及台灣的「應變或戰時應用新興科技強化通訊網路數位韌性驗證計畫」，以及數位部正在布建的非同步軌道衛星暨備援網路。

她今天接受中央社專訪時提到，根據目前的驗證規劃，除了台灣境內將有700個測試點，國外也將有3個以上測試點，以確保未來在必要時，能將影像等資訊從台灣即時傳播至國外，一如烏克蘭在遭遇俄羅斯全面侵略時仍能向各國傳播資訊。

至於英國是否為其中一個海外測試點，唐鳳透露，她曾在OneWeb以個人手機實地測試衛星連線數據傳輸速度，台灣的驗測計畫「就是要蒐集這樣的數據」。

她指出，根據OneWeb提供的資訊，目前OneWeb的衛星覆蓋範圍尚未擴及整個台灣、僅足以讓台灣在偏北部地區進行驗測；不過，今年底起，覆蓋範圍可能就會包含台灣全境。

一旦OneWeb正式加入台灣的通訊網路數位韌性驗證計畫，唐鳳說，這不僅意味台灣將多一個低軌衛星選項，更有「聯防台灣」的意義；更重要的是，OneWeb「很願意」參與。

值得一提的是，OneWeb的主要金主之一是英國政府，英國政府握有OneWeb戰略決策權。

唐鳳強調，數位部不會獨厚特定衛星服務供應商，而是希望從現在起至明年底，盡可能多方驗測中軌和低軌衛星設備，並研究它們搭配運用的可能性。

她提到，無論是衛星、微波或其他通訊備援系統，未來將由數位部與即將公布的合作研究單位進行統一調度，而不是透過商業模式直接供應大眾或廠商。

OneWeb等海外友好夥伴運用科技力聯防台灣，這並非新現象。唐鳳舉例，數位部官網去年8月上線，當天台灣遭受高強度分散式阻斷服務（DDoS）網路攻擊，流量達以往單日最高紀錄的23倍，當時台灣能夠挺住，靠的是全世界願意幫台灣進行資料備份的Web3（又稱Web 3.0）等社群。

唐鳳說，拓展、強化這樣的「分散式聯防」後來也成為數位部核心任務之一。

「科技聯防」的型態多元，另一個例子是台灣與英國GDS近7年來的合作。數位部官網系統設計採用GDS開發的公共程式（public code），公共程式讓不同國家的使用者可即時相互通報資訊安全等問題，共同修正、維護系統，並共享各自額外發展的新應用。

唐鳳提到，台灣預計今年底前推出政府短碼簡訊平台，所有政府機關屆時都可共用唯一專屬短碼向民眾發送簡訊，有助民眾辨識簡訊來源、預防詐騙和假訊息，這項服務即源自GDS為英國政府開發的訊息通知系統GOV.UK Notify。

此外，GDS為英國政府開發GOV.UK Pay，中央和地方政府單位、國民保健署（NHS）等公共服務，都能透過這個系統處理金流。

參考GDS的成果，唐鳳指出，台灣今年稍早推出的全民共享普發新台幣6000元系統明年同樣將改為公共程式，開放各層級單位利用，既可處理金流，也可用於發放物資。

像這樣善用國際間既有開放元件、公共程式，以強化數位公共建設和國家整體安全防衛韌性，台灣的合作夥伴名單還包括愛沙尼亞、烏克蘭等東歐國家。

烏克蘭政府在2020年啟動數位政府單一入口網路平台暨手機應用程式Diia（直譯為「行動」，也可詮釋為烏克蘭文「國家與我」的字首縮寫），目前已納入超過100項公共服務功能，隨著俄烏戰爭爆發，民眾不僅可透過Diia分享敵情和避難路線，還能學習操作及攻擊無人機。

在愛沙尼亞協助下，烏克蘭正將Diia改為公共程式，將捐出所有重要元件，供任何有意願的國家使用。

唐鳳指出，台灣就此議題持續與愛沙尼亞密切合作，她與愛沙尼亞政府資訊長（CIO）易維斯（Luukas Ilves）已經進行許多相關討論。

唐鳳提到，台灣將依自身需求選擇烏方釋出的開放元件，並在通過資安檢驗後，將這些元件整合進台灣的系統。過程中，台灣能做出的貢獻包括通報資安漏洞及其他需修正之處，以及捐出自身整合或發展出的新應用，包括生成式AI，與各國使用者一同讓平台越來越好。

英國今年將率先主辦全球AI安全峰會，台灣是否有機會在峰會貢獻自身專業與經驗？剛在倫敦科技週期間參與多項AI高階討論的唐鳳說，只要AI安全峰會設定邀集產、官、學、研、社等多方利害關係人，台灣就能有所貢獻。