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鄭文燦：密切掌握端午應節商品及重要民生物價情勢

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
行政院副院長鄭文燦。圖／行政院提供
行政院副院長鄭文燦。圖／行政院提供

端午節將至，行政院副院長鄭文燦今召開穩定物價小組會議，指示農委會、行政院消保處等密切監控端午應節商品，以及各類農漁畜產品等重要民生物資的市場供需狀況，強化價量預警及產銷調度，確保供應充足、價格合理。

鄭文燦指出，粽子為端午節主要應節食品之一，節前糯米、豬肉、鴨蛋、香菇、花生、乾魷魚、蝦米等需求將大幅增加，為確保相關食材供應充裕，農委會已盤點應節農產品供給，加強市場調配、增加供應量，滿足消費需求。

為維持農產品價格穩定，鄭文燦指示農委會密切監控批發市場行情變動，適時搭配多元產銷調配措施，確保端午節前市場供貨無虞、價格合理。尤其是國人關心的豬肉，請維持國內毛豬拍賣價格於合理區間，並搭配進口冷凍豬肉調節國內市場供需。

另為嚴格把關食品安全，衛福部食藥署也要針對肉粽、豬肉等應節產品及食材，加強食品安全稽查、進口逐批查驗等，務必確保國內食品安全。

行政院消保處蒐集今年4大賣場與4大超商粽子型錄，並檢視5大電商平台粽子價格，針對民眾較常購買的傳統粽子進行價格比較，約有3成8粽子價格持平或下跌；另雖有6成2粽子價格上漲，不過在價格上漲的品項當中，有93.5%的漲幅在2成以下。

消保處指出，今年度粽子供應量充足，但受食材、人力、物流宅配等相關成本上升影響，粽子價格略為調漲。呼籲消費者，各通路推出不同款式及價格的產品供消費者選擇，且多有預購優惠或滿額折扣，提醒消費者可精挑細選、聰明消費。

針對國人關心的雞蛋，政院指出，目前傳統市場、早餐店及餐廳蛋品供應充足、價格恢復正常，超市與量販店的平價洗選蛋也可充分供應消費需求。白肉雞部分，農委會已協調加工及進口業者增加進口量，目前已較去年增加17.5%。至於毛豬，預估6月國內可供應50.1萬頭，並與進口冷凍豬肉互補調節，穩定供應國內需求。

為防止不肖業者趁勢藉機囤積、哄抬商品價格，政院指出，近來物價聯合稽查小組嚴密監控相關產品價量變化，3月10日啟動雞蛋應變作為迄今，已聯合稽查11次，共稽查26家廠商；各地檢署也啟動查緝民生犯罪聯繫平臺，結合業管行政機關，藉由行政稽查及刑事偵查雙管齊下，共同嚴查違法囤積哄抬，防範不肖業者、廠商趁勢恣意哄抬價格或囤積商品。

鄭文燦指示稽查小組持續關注物價波動情形，分析漲價合理性，若有不合理漲價、聯合壟斷、囤貨圖利等不法哄抬物價疑慮，應即時啟動聯合稽查，從速從嚴查辦。

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