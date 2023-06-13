助師生接軌AI、VR！MSI攜手NVIDIA、清華大學打造「STEM協作學習環境」

AI、元宇宙的民主化時代已經來臨，不論圖像模擬、語言模擬都需要龐大的運算量，學校培育次世代STEM人才更需強大效能的電腦助攻。微星科技（MSI）攜手NVIDIA與國立清華大學，透過產學合作，為資工系與資應所打造STEM協作學習環境，日前舉辦三方合作啟動典禮。此次人才培育合作引進共10台MSI高效能筆電，包含Pulse 17電競筆電與Creator Z17創作者筆電，藉由強大的GPU繪圖運算效能，搭配MSI獨家散熱設計讓效能完整釋放，協助清大師生接軌AI、VR與生成式AI產業趨勢。

三方代表共同出席合作啟動典禮，左起為MSI微星科技行銷副總經理程惠正、國立清華大學執行副校長兼國科會人工智慧製造系統研究中心主任簡禎富、NVIDIA台灣區業務協理邾亦為。 圖／微星科技提供

●清華大學啟用「NVIDIA X MSI STEM協作學習環境」

國立清華大學為台灣培育頂尖科技人才的搖籃，從AI模型的訓練與推論、VR模擬環境的即時互動等研究與課程內容，皆需要具備高度運算效能的電腦配備，而生成式AI的問世，更大幅度推升GPU加速運算的需求。為此，MSI攜手NVIDIA與國立清華大學打造STEM協作學習環境，提供國立清華大學10台MSI高效能筆電，以利師生快速進行AI模型建構與訓練流程、測試VR模擬環境互動效果等實作練習，提升學習成效。

國立清華大學執行副校長兼國科會人工智慧製造系統研究中心主任簡禎富表示：「AI技術發展一日千里，感謝NVIDIA與MSI提供尖端設備，幫助本校資工系、資應所學生在相關課程與工作坊中實作練習，提升整體學習效率及樂趣。清華大學期待未來結合產官學研資源，與NVIDIA推動AI University 中心，深化更多合作，並邀請專家業師共同開設Omniverse、生成式AI等相關課程與工作坊，培育AI 人才並有效銜接技術前沿趨勢。」

MSI微星科技行銷副總經理程惠正表示：「很榮幸與NVIDIA、國立清華大學大學合作，為潛力學子提供各有不同定位及功能的設備。期待透過MSI高效能筆電順暢且穩定的使用體驗，幫助校園培育更多AI專才，滿足產業對STEM人才的需求，進一步提升台灣產業國際競爭力。」程惠正強調，MSI與全球重要戰略夥伴NVIDIA將持續透過產學合作，接下來會持續與國內大專院校合作，讓更多師生能夠使用MSI高性能筆電。

程惠正於典禮上表示將攜手全球重要戰略夥伴NVIDIA，持續與國內大專院校合作。 圖／微星科技提供

NVIDIA台灣區業務協理邾亦為表示：「非常榮幸能與MSI一同為清大資工系、資應所師生打造STEM協作學習環境，注入更豐沛的AI能量。NVIDIA GeForce RTX GPU將帶給清大師生們強大的運算資源，執行AI、VR等高效能需求的應用及實作，藉由產學間的緊密合作，進一步推動台灣AI發展。」

●MSI Pulse 17高效能筆電 運動科技AI模型訓練效率倍增

「NVIDIA X MSI STEM協作環境」引進10台MSI高效能筆電，清華大學資訊工程學系胡敏君副教授與她所帶領的運動科技研究團隊便使用Pulse 17來運行AI分析平台，將AI技術導入籃球運動，透過球場攝影機拍攝的影像做電腦視覺分析，精準判斷是否進球、如何進球、球員姿態辨識、動作分析等，藉由統計資料協助選手進行更有效率的訓練。

華大學資訊工程學系副教授胡敏君(右三)與其團隊將將AI技術導入籃球運動。 圖／微星科技提供

團隊使用Pulse 17來運行AI分析平台，透過球場攝影機拍攝的影像做電腦視覺分析，藉由統計資料協助選手進行更有效率的訓練。 圖／微星科技提供

胡敏君副教授提到，AI模型的運作需要反覆多次的訓練與推論，藉由高運算效能的配備才能順暢運作，Pulse 17所搭載的GeForce RTX™ 4070 GDDR6筆記型電腦GPU具備非常足夠的效能；透過Pulse 17內建的MSI Center軟體能一鍵快速開啟散熱功能，讓訓練過程非常順暢。

Pulse 17搭載GeForce RTX™ 4070 GDDR6筆記型電腦GPU及Intel® Core™ i7-13700H處理器，具備MUX獨顯直連設計，透過獨家軟體MSI Center即可一鍵切換獨立顯卡/混合顯卡模式，使效能完整釋放；搭配革新進化的散熱設計，配置5根散熱導管，即便重度負載下也能確保絕對效能。憑藉強大的GPU與優異散熱設計，Pulse 17能加速AI模型、電腦科學、資料科學等運算效率，讓STEM領域的學生進行研究與學習更有效率。

Pulse 17搭載GeForce RTX™ 4070 GDDR6筆記型電腦GPU及Intel® Core™ i7-13700H處理器，能加速AI模型、電腦科學、資料科學等運算效率，讓STEM領域的學生進行研究與學習更有效率。 圖／微星科技提供

除了強悍效能，Pulse 17更提供使用者全方位的感官饗宴。144HZ高更新率面板能帶來極度順暢的視覺體驗，4區RGB全彩背光電競鍵盤，1.7mm的按鍵行程提供絕佳回饋力道，WASD熱鍵並具備獨特半透明鍵帽設計，且具備獨立數字鍵，不論遊戲或工作使用都更加直覺方便；支援播放Hi-Res高解析音樂，搭配獨家的Nahimic音效強化軟體，能聆聽前所未有的優異音質。