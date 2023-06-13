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環保署科技執法 加強監督汙染排放

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

「透過與檢方合作，還有AI、大數據與無人機等科技，加強污染物排放監督！」環保署13日舉行記者會，介紹查緝廢棄物排放的無人飛機、紅外線熱顯像儀與氣體顯像儀等設備，還有檢察官提醒，現在查緝環保是檢警環合作，盼業者要加強管理，符合法規標準進行排放。

檢警環合作取締

環保署中區督察大隊隊長葉迺群表示，透過大數據與雲端，還有無人機、熱顯鏡頭、透地雷達、氣體顯像儀與水質感測儀等「智慧治理」，查緝廢棄物排放比過去更有效率，還可以事前提醒業者改善，使每年有望減少2491噸揮發性有機物排放、205.8噸水污染與8800多萬噸廢棄物堆放。

彰化地檢署主任檢察官王銘仁說，過去環保署與檢方沒有合作，因此即使抓到業者違法，業者也很容易銷毀證據，但現在檢警環3方合作，讓環境污染更容易被取締，且無人機等科技也可取得更有力的證據。但他也說，很多污染案都是由地方政府吸收成本，因此發生前的監控也很重要。

5年開罰20億元

台中地檢署檢察官周佩瑩也表示，近年來廢棄物排放開始組織化、專業化，因此不能單只靠環保署或檢方單一單位進行查緝，必須透過合作才能有效查緝，以空汙來說，她目前已經起訴4案、追繳空汙費金額高達4億多元。

環保署官員指出，智慧治理5年下來，總共開罰20億元，法人起訴率100%、自然人起訴率98.2%。環保署提醒，業者主要會因未取得許可證、申報不實、不符排放標準（空汙法）；污染防治未正常紀錄、未稀釋廢水（水汙法）；未領有許可從事清理、未依規定申報、貯存、清除（環清法）而受罰，呼籲業者要加強自主管理。

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環保署 廢棄物 檢察官

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