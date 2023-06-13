新聞眼／盲目追求台灣之光的惡性循環

許多人都記得，倫敦奧運前，台灣一位游姓建築師自稱是奧運主場館的設計者、曾獲英國年度傑出建築師獎。「台灣之光」引發媒體爭相報導，連某位游姓政治人物都來「沾光」認親；奧運結束後，該建築師曾任職的公司一一去函媒體，指他僅擔任該公司建築師助理，當然未獲得建築師獎，要求下架報導並登更正啟事。

「台灣之光」反轉成「國際騙子」，但此事件後，仍有許多建築師、設計師憑膨風的履歷，從「助理變設計者」，登上媒體成為「台灣之光」，造成台灣「國際建築大師滿街跑」，反映台灣人盲目追求「台灣之光」，卻對國際一無所知，形成「愈邊緣愈需要台灣之光」的惡性循環。

正因台灣人太想要「世界看見台灣」，本土創作者必須走「國際路線」。曾拿下波隆納插畫大獎的插畫家說，設計界都知道台灣人「只重視國際獎項」，拿本土獎項一點用都沒有，他在成名前必須不斷參加國際獎項，等待有天「外銷轉內銷」。

「愈在地愈國際」才是真正的國際潮流，真正的「台灣之光」，應得到台灣人認同，綻放美麗光芒。期許台灣新世代建築師與設計人，都不再被「台灣之光」虛假光環所迷惑，踏實地在這塊土地上走自己的路。