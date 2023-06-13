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學者：得獎教育讓學生怕失敗

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導

建築評論者阮慶岳擔任設計系主任時曾被要求「衝業績」，帶領學生拿兩大國際設計獎，卻他認為以拿獎為目的，會扭曲設計教育理念，因而拒絕。陽明交大建築所終身講座教授曾成德則指出，「為得獎而得獎」的「得獎教育」，就是讓台灣學生「怕失敗」的源頭，才被國際調查評為全世界學生中，「最怕失敗」的族群。

一個名列世界四大的設計獎項，台灣得獎數多年來名列前茅，還有好幾年站上世界前三名，但台灣的設計水準有跟著得獎數提升？阮慶岳坦言，台灣這十年的設計水準，並未因為屢奪國際大獎而擁有國際水準。

曾成德分析，現階段「愈在地愈國際」的世界潮流下，有台灣特色的建築與設計作品，反而才能真正「站上國際舞台」；刻意迎合國際標準拿獎的作品，對得獎者未來職涯，可能造成負面影響。

建築之美不只在於外型，更在於人與建築、土地的關係，是多數受限於距離、只能「紙上作業」的國際建築獎所無法關照到的；曾成德表示，真正重量級的國際建築大獎，如普立茲克獎，都會派「秘密客」實地勘查建築作品。

台灣國際處境艱難，因此有「讓世界看到台灣」的焦慮。曾成德認為，對「台灣之光」的渴求，可從早年全民對少棒等國際運動賽事的高度關注中窺見，近年則投射到建築設計界的國際獎項。

阮慶岳認為，台灣建築設計界想要「讓世界看到台灣」，與其「朝貢」式花大錢報名國際獎項、參加國際展覽，不如紮紮實實地辦一個具國際視野的建築設計媒體，邀國際評論家與國際作品，在掌握台灣美學的核心條件下，讓台灣作品與國際作品同台較勁、對話。

建築 陽明交大

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