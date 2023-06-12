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數百人聖歌懷念 追思蔣經國文膽張祖詒

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
前總統蔣經國的文膽張祖詒先生追思禮拜現場，牧師與現場帶領民眾共吟詩篇、齊唱聖歌。（台灣醒報）
前總統蔣經國的文膽張祖詒先生追思禮拜現場，牧師與現場帶領民眾共吟詩篇、齊唱聖歌。（台灣醒報）

前總統蔣經國的文膽高壽105歲的張祖詒先生追思禮拜12日於懷恩堂舉辦，在典雅的教堂中，親屬與友人的聖歌擁戴下，接受主的冠冕歸回天家。牧師李耀斌說，張祖詒不僅能遵循儒家的風骨，還能一生謹守基督教奉獻的精神，在時代中作光、作鹽，必可得上帝賜予的華冠。

追思禮拜現場約300人共吟詩篇、齊唱聖歌，包括前總統馬英九與夫人周美青、蕭萬長與夫人、吳伯雄與夫人、陳長文、郝龍斌等政要均出席。過程中播放追述張祖詒先生生平的影片，期間不少人單手掩面，擦拭眼角，一度出現啜泣的聲音。最後現場民眾排成一列，獻花悼念張祖詒，並與夫人陳家麗握手或相擁，獻上深深的安慰。

寫下一頁清白的歷史

短片回憶張祖詒的一生，從出生到進入私塾、到蘇州東吳大學就讀，到1949年隨國民政府來台，並擔任嚴家淦總統與蔣經國總統的文膽，一切國家重大方針都出於他手，更參與推動兩岸交流，見證中華民國一路的歷史。

影片中也有張祖詒於百歲壽宴時的講話，他表示，「回顧一生，我很慚愧，虛度百歲、一事無成、一無所有，沒有事業、沒有功勳，當然更沒有財富，但我沒有遺憾，因為從小就胸無大志，中年也沒有雄心壯志，到現在也沒有壯志未酬的遺憾」。

張祖詒在影片中強調，「日子不管長短，我認為我過得很快樂」，他說，從事公職五十年，打從第一天開始，就對自己期許與要求，絕對不能任何一件違背法令規章的事情，更期許能待人以誠、能與人為善。直到現在，我自問這一生時，自己有做到這件事情，雖然沒有擁有什麼，但我是「清白」的。


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民眾排成一列，透過花朵悼念張祖詒，前總統馬英九也向張夫人陳家麗致意。（台灣醒報資料圖）

在黑暗中做光做鹽

牧師李耀斌證道時表示，張祖詒在逝世前曾強調，希望自己的追思禮拜只要有三五好友一起唱詩、讀經、禱告就好。李耀斌說，張祖詒是個可愛的人，105歲仍能保持著赤子之心，無拘無束，且長存快樂之心。

牧師於現場朗讀《約翰福音》的內容獻給張祖詒，包括10章10節「我來了，是要叫得羊得生命，並且得的更豐盛」與11章25到26節：「復活在我，生命也在我。信我的人雖然死了，也必復活。凡活著信我的人，必永遠不死」。

李耀斌也引用聖經形容張祖詒說：「那美好的仗我已經打過了；當跑的路我已經跑盡了；所信的道我已經守住了」，張祖詒一生經歷戰火與顛沛流離，不僅有儒家「威武不能屈，富貴不能淫」的精神，還展現基督徒做出奉獻的精神，在世代的黑暗中作光、作鹽。


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前總統馬英九(前左四)與夫人周美青出席前總統蔣經國的文膽、高壽105歲的張祖詒先生追思禮拜。（台灣醒報資料圖）

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張祖詒 馬英九 蔣經國

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