十大死因公佈！肺癌穩居頭號殺手 新冠死亡數名列第三
衛生福利部統計處今公布111年國人死因統計結果，惡性腫瘤仍居冠，其次為心臟病，新冠肺炎首度擠進前10，從前一年排名19躍升至排名第3。
衛福部統計處指出，受新冠疫情及人口老化影響，111年死亡人數較110年增2萬4,266人。十大死因死亡人數合計15萬7,267人，占總死亡人數75.5%,與110年相較，111 年死亡人數均呈增加，年增率以 COVID-19最為顯著。
111年十大死因依序為
(1)惡性腫瘤(癌症)
(2)心臟疾病
(3)嚴 重特殊傳染性肺炎(COVID-19)
(4)肺炎
(5)腦血管疾病
(6)糖尿病
(7)高血壓性疾病
(8)事故傷害
(9)慢性下呼吸道疾病
(10)腎炎腎病症候群及腎病變,
與110年相較，111 年死亡人數計20萬8,438人，較110年增加2萬4,266人，增加13.2%，主要受 COVID-19疫情及人口老化影響。
死亡率（死亡人數除以年中人口數）為每十萬人口 893.8人，增加13.9%；以WHO2000年世界人口結構調整後之標準化死亡率為每十萬人口443.9人，增加9.5%。
二、惡性腫瘤、心臟疾病與嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)居主要死因前三位 依死亡率排序
十大死因死亡人數合計15萬7,267人，占總死亡人數75.5%,與110年相較，111 年死亡人數均呈增加，年增率以 COVID-19最為顯著。
十大死因死亡人數合計15萬7,267人，占總死亡人數75.5%,與110年相較，111 年死亡人數均呈增加，年增率以 COVID-19最為顯著。其次依序為高血壓性疾病(+10.6%)、心臟疾病(-8.3%)、糖尿病(+7.3%)。
若就年齡別觀察，1-24歲死亡人口以事故傷害居死因首位。25-44 歲以癌症與自殺居前2名，45歲以上則以癌症與心臟疾病居死因前2名。
三、癌症死亡有8成7集中於55歲以上族群
111 年癌症死亡人數為5萬1,927人，占總死亡人數24.9%,死亡率為每十 萬人口 222.7人，較110年上升1.2%,標準化死亡率為每十萬人口 116.0人,，下降1.8%。就年齡觀察,111年癌症死亡有8成7集中於55歲以上族群。
十大癌症死亡率依序如下，十大癌症死因順位同110年。
(1)氣管、支氣管和肺癌
(2)肝和肝內膽管癌
(3)結腸、 直腸和肛門癌
(4)女性乳癌
(5)前列腺(攝護腺癌
(6)口腔癌
(7)胰臟癌
(8)胃癌
(9)食道癌
(10)卵巢癌
四、COVID-19死亡有8成6集中於65歲以上族群
111年 COVID-19 死亡人數為1萬4,667人，年齡主要分布在65歲以上， 占8成6。死亡年齡中位數為82歲，較110年增加10歲。
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