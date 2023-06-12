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十大死因公佈！肺癌穩居頭號殺手 新冠死亡數名列第三

聯合報／ 記者邱宜君／台北即時報導
左起為疾管署副署長羅一鈞、衛福部統計處處長李秋嬿、國健署副署長賈淑麗。記者邱宜君／攝影
左起為疾管署副署長羅一鈞、衛福部統計處處長李秋嬿、國健署副署長賈淑麗。記者邱宜君／攝影

衛生福利部統計處今公布111年國人死因統計結果，惡性腫瘤仍居冠，其次為心臟病，新冠肺炎首度擠進前10，從前一年排名19躍升至排名第3。

衛福部統計處指出，受新冠疫情及人口老化影響，111年死亡人數較110年增2萬4,266人。十大死因死亡人數合計15萬7,267人，占總死亡人數75.5%,與110年相較，111 年死亡人數均呈增加，年增率以 COVID-19最為顯著。

111年十大死因依序為

(1)惡性腫瘤(癌症)

(2)心臟疾病

(3)嚴 重特殊傳染性肺炎(COVID-19)

(4)肺炎

(5)腦血管疾病

(6)糖尿病

(7)高血壓性疾病

(8)事故傷害

(9)慢性下呼吸道疾病

(10)腎炎腎病症候群及腎病變,

與110年相較，111 年死亡人數計20萬8,438人，較110年增加2萬4,266人，增加13.2%，主要受 COVID-19疫情及人口老化影響。

死亡率（死亡人數除以年中人口數）為每十萬人口 893.8人，增加13.9%；以WHO2000年世界人口結構調整後之標準化死亡率為每十萬人口443.9人，增加9.5%。

二、惡性腫瘤、心臟疾病與嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)居主要死因前三位 依死亡率排序

十大死因死亡人數合計15萬7,267人，占總死亡人數75.5%,與110年相較，111 年死亡人數均呈增加，年增率以 COVID-19最為顯著。

十大死因死亡人數合計15萬7,267人，占總死亡人數75.5%,與110年相較，111 年死亡人數均呈增加，年增率以 COVID-19最為顯著。其次依序為高血壓性疾病(+10.6%)、心臟疾病(-8.3%)、糖尿病(+7.3%)。

若就年齡別觀察，1-24歲死亡人口以事故傷害居死因首位。25-44 歲以癌症與自殺居前2名，45歲以上則以癌症與心臟疾病居死因前2名。

三、癌症死亡有8成7集中於55歲以上族群

111 年癌症死亡人數為5萬1,927人，占總死亡人數24.9%,死亡率為每十 萬人口 222.7人，較110年上升1.2%,標準化死亡率為每十萬人口 116.0人,，下降1.8%。就年齡觀察,111年癌症死亡有8成7集中於55歲以上族群。

十大癌症死亡率依序如下，十大癌症死因順位同110年。

(1)氣管、支氣管和肺癌

(2)肝和肝內膽管癌

(3)結腸、 直腸和肛門癌

(4)女性乳癌

(5)前列腺(攝護腺癌

(6)口腔癌

(7)胰臟癌

(8)胃癌

(9)食道癌

(10)卵巢癌

四、COVID-19死亡有8成6集中於65歲以上族群

111年 COVID-19 死亡人數為1萬4,667人，年齡主要分布在65歲以上， 占8成6。死亡年齡中位數為82歲，較110年增加10歲。

COVID-19 癌症 死亡率

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