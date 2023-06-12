幸福企業ESG論壇登場！企業「以人為本」，打造健康職場生態系

你心目中的「幸福職場」是什麼？是能夠聆聽不同的聲音、接納不同的族群，或是設置完善的福利制度，照顧每位同仁的身心健康？管理大師杜拉克曾言「員工是公司最重要的資產」，時至今日，隨著聯合國提出企業ESG評估指標，更為「幸福職場」帶來了新思維：公司最重要的資產，不只是員工，更是「健康的員工」！

幸福職場，不只是雇主與員工共創穩定的營收，更需要永續健康！H2U永悅健康攜手中華民國對外貿易發展協會、聯合線上倡議家，於8日舉辦「幸福企業ESG暨國際健康投資論壇」，呼籲企業透過永續ESG新思維健康轉型，打造韌性職場、提高企業競爭力。活動邀集衛福部國民健康署副署長賈淑麗、H2U永悅健康營運長杜君哲、聯合線上總經理官振萱、中國醫藥大學副教授林若婷、台灣默克醫療保健事業體處長謝爵安、陽明健康整合暨物理治療連鎖體系行政總監戴孟瑋等產官學代表齊聚。

6月8日舉行的「幸福企業ESG暨國際健康投資論壇」邀請眾多企業響應，一同打造勞資雙贏的幸福職場。 張皓婷／攝影

幸福職場ESG起手式，找回工作與人生的北極星

賈淑麗副署長認為，健康生活可以成為職場人的基本素養，期許透過媒體倡議幫助職場人在後疫情時代，找回工作目標與人生的北極星，引領台灣接軌國際ESG風潮；台灣默克謝爵安處長指出，在如今高齡社會、勞動人口下降的趨勢下，企業更應該重視員工的職場健康；陽明健康行政總監戴孟瑋則鼓勵企業，可以結合物理治療等專業知識預防職業傷害。

H2U永悅健康營運長杜君哲分享，ESG日益重要，但社會共融(Social)面向缺乏明確規範，讓許多企業不知從何實踐。除了透過旗下平台「早安健康」、「運動筆記」、「iFit愛瘦身」、「紫金堂」等，為各式族群提供健康解決方案，H2U永悅健康也打造創新服務模式——H2U Pano健康全景平台，蒐集整合個人歷年健檢資料，讓用戶掌握自己的健康狀況，並透過演算法評估可能的健康風險，一站式提供衛教知識和客製化解決方案，目前已被歐洲及台灣眾多企業採用，期盼透過科技和數據的力量，協助企業把員工的健康數據管理變成資產，創造企業、員工、合作夥伴的三贏市場。

H2U永悅健康營運長杜君哲認為，雖然ESG已經是顯學，但許多企業不知從何實踐社會共融面向。 張皓婷／攝影

勞資雙贏ESG永續發展，企業得「玩真的」

論壇下半場，邀請多位企業代表接力分享永續健康職場的實踐，並與聯合新聞網主編劉嫈楓進行關鍵對談，從不同產業的角度，看見推進幸福職場更多的可能。

Aromase艾瑪絲_ 美科實業永續辦公室主任陳雨彤分享「B型企業」打造樂活職場的經驗，指出「一個制度或方案產生後，領導人須以身作則、身體力行，才能帶領大家落實，形塑公司文化氛圍」。

艾瑪絲永續辦公室主任陳雨彤分享，成功的樂活職場需要由領導人擔任火車頭，引導所有同仁落實。 張皓婷／攝影

全科科技王敏慧副總表示，推動幸福職場必須先凝聚主管和同仁對「幸福」的共識，中階主管的參與尤其重要。推動過程中要讓員工有歸屬感，提升參與活動的黏著度，才能創造「友善、友好、有感」的健康正循環。

「同仁們都在看，公司是不是跟我玩真的?」葡萄王生技人資部賴志宗經理開宗明義地指出，企業落實ESG，首要先打造讓員工安心的環境，尤其Z世代員工和X、Y世代是平行宇宙，更需要建立信任感。葡萄王生技每年投入200萬經費關注員工健康，推動鼓勵女性員工懷孕育兒的「葡萄籽計畫」，並帶領員工投入偏鄉服務，提升同仁的「快樂指數」。

遠傳電信劉興華資深經理則表示，各項指標都必須有「人」去推動，「溝通」是最重要的關鍵。遠傳定期舉辦全員工線上大會，員工可匿名提問，對公司政策表達意見，並透過「員工推薦指數」調查傾聽同仁心聲，了解同仁真正的需要。從制訂政策到提供良好的訓練計劃給員工，遠傳不斷優化企業體質，讓職場健康也迎上5G時代。

羅布森股份有限公司謝曉涵經理分享，羅布森連續四年帶領同仁一起舉辦身障平權公益路跑賽事，並透過「不鏽鋼餐盒」、「蔬食補助金」等，鼓勵同仁實踐低碳生活，讓員工和公司一起成長前進。羅布森以員工福儲信託制度作為引才留才的利器，致力於打造友善、關懷、安心的工作環境。

在關鍵對談中，企業們針對營造幸福職場提出各自的見解。圖左至右分別為羅布森股份有限公司謝曉涵經理、葡萄王生技人資部賴志宗經理、遠傳電信劉興華資深經理、全科科技王敏慧副總、艾瑪絲永續辦公室主任陳雨彤、聯合線上倡議家主編劉嫈楓。 張皓婷／攝影

企業搶人才，必須先有「人」

職業病、超時工作、晚婚不育……，職場健康不只攸關個人家庭，也會影響國家社會。根據國發會資料，與2020年相比，2070年台灣的勞動力人口將會減少57%，企業搶人才，必須先有「人」才行。

工作者一天有1/3以上的時間都在職場，建立健康的生活型態，促進工作者身心健康，需要大眾一起來關注。H2U永悅健康與聯合新聞網倡議家協力打造「前進健康職場，數位創新翻轉未來」線上策展平台，邀請你一起成為健康職場的共同推手，帶領台灣企業拚經濟也要顧健康，才能真永續！

「前進健康職場，數位創新翻轉未來」>>

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