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世界新聞年會28日台北登場 議題搶先開箱

聯合報／ 記者林秀姿／台北報導
世界新聞媒體年會六月廿八日至卅日將在南港展覽館二館登場，八十多國媒體領袖一同探討科技創新、地緣政治等主題。圖為二○二一年會現場。圖／WAN-IFRA提供
世界新聞媒體年會六月廿八日至卅日將在南港展覽館二館登場，八十多國媒體領袖一同探討科技創新、地緣政治等主題。圖為二○二一年會現場。圖／WAN-IFRA提供

「世界新聞媒體年會」（World News Media Congress）重返亞洲，六月廿八日登場，超過八十國、五百家新聞媒體巨擘齊聚台北。蔡英文總統將蒞臨開幕現場致詞，並與諾貝爾和平獎得主Maria A.Ressa、紐約時報總編輯、讀賣新聞總編輯以及Google新聞副總裁等多國媒體高層互動，預期海內外超過七百人參與盛會。

荒川：新聞不應該由 AI來編寫

該年會是由聯合報系與世界新聞出版協會（WAN｜IFRA）共同舉辦。今年聚焦ＡＩ科技衝擊、選舉假新聞、台灣及鄰國的地緣政治挑戰等多項熱門話題。其中最受矚目的話題是ＡＩ對新聞產業的衝擊，主導收購英國金融時報的日經常務董事荒川大祐抵台前，率先接受聯合報專訪，分享收購金融時報的心路歷程，如何透過收購，讓日經走出日本國內市場，邁向全球化；以及收購後吸取金融時報的大數據經驗，觀察到讀者平日滑手機、假日翻報紙的有趣閱讀行為。他認為，新聞媒體是高度競爭的產業，而生成式ＡＩ的出現讓世界變得更加複雜。他強調，面對社會與讀者的期待，「最終新聞本身還是應該由人類編寫或編輯，而不是人工智能」。

前木：假訊息削弱新聞可信度

社群媒體造成假訊息傳播、削弱新聞可信度等負面影響也是論壇焦點之一。讀賣新聞總編輯前木理一郎抵台前也接受專訪，談論二○二二年日本最新開發的Originator Profile（ＯＰ）技術，可避免假新聞氾濫、降低廣告詐騙的風險。

詹茲：媒體議價需要政府介入

曾協助澳洲多家媒體數位轉型、也是澳洲媒體議價法案重要推手的克里斯詹茲（Chris Janz）也將出席年會，他曾到訪台灣，對台灣留下極佳印象。抵台前接受專訪表示，任何依賴他人生產內容來為自己增值的企業或科技，都應該支付公平合理的授權費用，尤其涉及ＡＩ領域，因為這些模型仍須靠他人創建資料才能生成答案。

但他也強調，媒體議價需要政府介入干預，否則窒礙難行。此次年會除了新聞媒體領袖與會，長期使用新聞內容的大型平台包括Google、YouTube也都將派員出席，兩方碰頭預期產生精采火花。

項國寧：台灣已成為世界熱點

擔任年會東道主的聯合報系執行董事項國寧分析，過去兩、三年兩岸緊張、中美對峙，台灣成為世界上能見度高的熱點，因此參與年會的媒體層級高、國家也多元，包括現任紐時總編輯、讀賣新聞總編輯、澳洲新聞集團執行總裁、日經新聞常務董事、加拿大地球郵報總編輯、墨西哥新聞集團總編輯、印度時報執行總裁、美國麥克拉契集團總編輯等都齊聚台北。

為饗讀者，即日起一連六天，搶先為讀者開箱報導新聞年會的精采話題，包括專訪日經常務董事荒川大祐、讀賣新聞總編輯前木理一郎、澳洲媒體顧問克里斯詹茲等人，以及開幕當天最具亞洲觀點的論壇「台灣及鄰國的地緣政治挑戰」，也將率先專訪與會講者南華早報前總編輯王向偉。

世界新聞媒體年會

時間：6月28日至30日

地點：南港展覽館2館（台北市南港區經貿二路2號）

澳洲 日本 假訊息

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