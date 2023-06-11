醫院急診壅塞？ 王必勝：各大醫院院長回報狀況正常

台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰今天在臉書引用網友照片表示，網友在台大現場即時提供，急診待床滿到走廊電梯門口了，顯見醫院急診壅塞情形十分嚴重。

對此，衛福部晚間表示，據資料顯示，全國急救責任醫院自防疫降階後，急診就診人數平日約每日2萬人、假日約2.5萬人，近兩周急診就診人數無明顯上升；加護病房空床數持續維持約1100至1300床，重症醫療穩定供給。衛福部持續監測急診、醫院調床及轉診合作機制，維持與重度級急救責任醫院溝通聯繫管道，確保急重症醫療量能供給。

衛福部次長王必勝則在臉書表示，關於網紅PO文，媒體報導，關心急重症醫療量能及醫事人員士氣，說明如下，依衛福部醫事司監測全國急重症量能資料，這幾天並沒有急診量特別升高的狀況，加護病房也還有充足的空床。他今天也一一致電台大、北榮、馬偕、亞東、雙和及台北市聯醫的院長討論這個狀況，各位院長一致回應目前狀況正常，也沒有所謂醫事人員崩潰或士氣不佳的情形。

另外，從疾管署監測數據顯示，新冠肺炎的這波疫情已達高峰，預測將走向緩解。但是還是提醒今年尚未接種新冠疫苗的民眾儘快前往接種。

衛福部每日監測急重症醫療量能，包含檢視醫院急診就診人次、等待住院人數、加護病床數等，並建立急診壅塞示警回饋機制，如連續4小時通報滿床之醫院，則瞭解醫院情形並回饋地方衛生局，督導醫院啟動調床機制，紓解醫院急診壅塞。

按平日監測資料顯示：台大、林口長庚等部分醫學中心，每日等待住院人數約70至100人。衛福部於6月10日上午，與台北區、北區區域緊急醫療應變中心執行長召開連繫討論會議，也與重度級急救責任醫院溝通，瞭解情形。按今天台大、北榮、馬偕、亞東、雙和及台北市聯醫等醫院回復，狀況正常。衛福部除了持續監控量能，也持續推動分級醫療，並與醫療院所攜手提高醫療品質。

王必勝表示，各大醫學中心的急診向來忙碌，有待床的狀況也是常態。衛福部除了持續監控量能，也會持續推動分級醫療，並與院所攜手提高醫療品質。第一線醫事人員辛苦了，感謝你們。