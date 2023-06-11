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聯合報一周大事 6/04~6/10
國內
5日：央行公布五月外匯存底金額為五六二八點六八億美元，連七月刷新歷史新高。
6日：主計總處公布五月消費者物價指數（CPI）年漲二點○二%，續高於二%的通膨警戒線，但已是近兩年最低水準。
8日：台經院公布四月製造業景氣燈號，亮出連續第兩顆代表「衰退」的藍燈。
國外
5日：烏克蘭軍方表示，俄軍炸毀烏克蘭南部的一座大型水壩，而莫斯科當局在俄國控制的部分赫松州（Kherson）地區扶植的新卡科夫卡市首長否認這項說法。
8日：美國前總統川普在自創社群平台「真實社群」宣布，因涉嫌不當處理機密檔案遭起訴。
9日：美聯社及路透引述美國官員報導，美國國務卿布林肯下周將出訪中國大陸進行外交會談，預定十八日抵北京．
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