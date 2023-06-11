聯合報一周大事 6/04~6/10

台灣茶聞名世界，行內常有「北包種、南烏龍」的說法，其中新北市坪林是包種茶製茶重鎮。坪林在地百年的「新峯友茶」第五代傳人詹承得，因不忍家裡辛苦經營的手藝消失，20多歲決定返鄉接棒。傳承過程雖辛苦，卻讓詹承得成為近年製茶比賽的常勝軍，他翻新茶行主視覺、打造品牌，希望讓更多人能品嘗到百年茶香。

2023-06-10 09:00