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前3月入境僅110萬人…疫後振興經濟 江啟臣喊：恢復陸客來台

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
立委江啟臣今與中部觀光業者座談，呼籲中央，開放陸客來台，振興經濟，提升台中國際機場層級。圖／立法委員江啟臣提供
立委江啟臣今與中部觀光業者座談，呼籲中央，開放陸客來台，振興經濟，提升台中國際機場層級。圖／立法委員江啟臣提供

疫後國人出國大增，護照辦理大排長龍，根據交通部觀光局統計，今年1至3月國人出國人數達208萬，但來台旅客人數卻僅110萬人次。立委江啟臣與中部觀光業者座談，呼籲中央，開放陸客來台，振興經濟，提升台中國際機場層級，避免軍民共用跑道，對中部8縣市700萬民眾不公平。交通部觀光局將相關意見帶回中央研議。

今天上午，中部觀光旅行業者赴立委江啟臣服務處陳情，呼籲政府部門除加強國內旅遊誘因，也應設法提高來台旅客人數。

台中是台灣第二大城市，江啟臣直指，號稱「國際機場」的台中機場，經爭取10.85億元整建航廈、6.83億元新建滑行道，但仍是共用一條跑道的軍民機場，既不符合「國際機場」的基本條件，更對中部8縣市700萬民眾相當不公平。

台中機場定期航線只有3條，距離疫情前14條定期航線有段差距，江要請交通部觀光局、市府觀旅局媒合有意願的航空業者，不要讓觀光業者期盼的「中進中出」成為空想。

陸客來台問題，江啟臣說，很多旅行業者是以接待陸客為主，如今疫情趨緩中央卻不開放陸客來台，對於觀光旅遊業者衝擊很大，兩岸政府應釋放善意協商，用「以民為本」的角度推動觀光交流。

台中市旅行商業同業公會理事長馮國豐指出，台中機場中轉與機隊能量不足，再受宵禁影響，航空公司營運困難；另名業者說，約7成國際觀光客停留北部，中央應設法引進中部地區，除陸客與國際團客，觀光醫療都是方向，應規劃配套措施，讓業者有所依循。

交通部觀光局林信任副局長指出，國民旅遊人次預估可達1.7億人次，恢復疫情前水準，國際旅客預估6月底會到265萬人次，全年預計達600萬。座談會相關意見將帶回局內研議。

中市觀旅局長陳美秀表示，台中機場7月將增加台灣虎航，復飛澳門定期航線；不定期包機，今年有越南峴港及菲律賓馬尼拉，7月暑假開航南韓釜山、濟州等地。

立委江啟臣今與中部觀光業者座談，呼籲中央，開放陸客來台，振興經濟，提升台中國際機場層級。圖／立法委員江啟臣提供
立委江啟臣今與中部觀光業者座談，呼籲中央，開放陸客來台，振興經濟，提升台中國際機場層級。圖／立法委員江啟臣提供
立委江啟臣今與中部觀光業者座談，呼籲中央，開放陸客來台，振興經濟，提升台中國際機場層級。圖／立法委員江啟臣提供
立委江啟臣今與中部觀光業者座談，呼籲中央，開放陸客來台，振興經濟，提升台中國際機場層級。圖／立法委員江啟臣提供

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