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聯合報數位版 最佳訂閱制晉級

聯合報／ 台北訊
世界新聞出版協會（WAN-IFRA）。示意圖／聯合報系資料照
世界新聞出版協會（WAN-IFRA）。示意圖／聯合報系資料照

聯合報推出數位訂閱制產品不到三年，今年參加世界新聞出版協會（WAN-IFRA）亞洲大賽，以亞洲冠軍資格晉級世界賽，WAN-IFRA在官網公布結果，聯合報數位版參賽作品，是今年「最佳訂閱制計畫」的全球ＴＯＰ５。世界冠軍將於本月廿八日，於聯合報系主辦的世界新聞媒體年會中頒獎。

WAN-IFRA (Association of News Publishers, 簡稱WAN-IFRA）是最具影響力的國際新聞媒體組織，成立於一九四八年，總部位於德國法蘭克福。會員來自一二○多個國家，包括一萬八千種出版物及三千多家公司和機構，紐約時報華爾街日報、彭博、衛報、金融時報、朝日新聞等全球知名媒體都是會員。

WAN-IFRA主辦的數位媒體世界賽(Digital Media Awards Worldwide)是一項全球性競賽；晉級世界賽的前提，是要先獲得五大世界分區的分組冠軍。

聯合報數位版參賽作品以新聞部與數據發展部合作發展的數據驅動模組—「智慧策展」和「共識地圖」，驗證並提升「國際」及「軍事」主題的付費內容策展轉換成效。

這項作品參加WAN-IFRA亞洲區競賽拔得頭籌後晉級世界賽，與其它五大洲冠軍得主再次角逐世界冠軍。依競賽規程，聯合報數位版參賽作品己確定是亞洲冠軍，且在所有入選世界賽作品中是全台灣唯一晉級世界賽媒體。

聯合報數位版已獲WAN-IFRA亞洲主辦單位通知獲獎，並邀請本公司選派代表參加今年十月十九日、廿日在新加坡舉行的頒獎典禮。

聯合報數位版己連續兩年在全球二大媒體協會組織(INMA及 WAN-IFRA)締造台灣紀錄，為亞洲地區領先者。去年聯合報數位版入圍國際新聞媒體協會所設的「最佳訂閱制利基產品」及「最佳新聞室轉型創新方案」，並在後者獲全球第三名。

聯合報推出數位訂閱制產品不到三年，今年參加世界新聞出版協會（WAN-IFRA）亞洲大賽，以亞洲冠軍資格晉級世界賽，WAN-IFRA在官網公布結果。圖／擷取自WAN-IFRA官網
聯合報推出數位訂閱制產品不到三年，今年參加世界新聞出版協會（WAN-IFRA）亞洲大賽，以亞洲冠軍資格晉級世界賽，WAN-IFRA在官網公布結果。圖／擷取自WAN-IFRA官網

紐約時報 華爾街日報 世界新聞媒體年會

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