疑腦部動脈瘤破裂…趙建銘胞弟趙建勳突病逝 陳水扁上午前往慰問

1983年6月9日凌晨，中正國際機場（現桃園國際機場）航站大廈北端3樓過境室免稅商店發生大火，由於濃煙密布影響搶救工作，火勢悶燒了13個小時才撲滅，期間迫使機場一度關閉，8班外國航空公司班機停飛，並影響高雄小港機場3班國際班機的起飛時間，至中午12時後才恢復正常作業。火警並未造成人員傷亡，財物損失初步估計約為1億元，警政署消防科鑑識人員勘察後研判起火點在開華商店倉庫內。

2023-06-09 09:00