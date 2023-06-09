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疑腦部動脈瘤破裂…趙建銘胞弟趙建勳突病逝 陳水扁上午前往慰問

中央社／ 台南9日電
趙建銘的親弟趙建勳昨天驚傳因病過世，趙家在台南憶盧園辦理治喪事宜。圖／聯合報讀者提供
趙建銘的親弟趙建勳昨天驚傳因病過世，趙家在台南憶盧園辦理治喪事宜。圖／聯合報讀者提供

前總統陳水扁親家趙玉柱的次子趙建勳昨天疑似因腦部動脈瘤破裂，送醫不治，享年50歲，家屬低調治喪，陳水扁今天上午已前往靈堂慰問家屬，告別式預計於19日舉行。

趙建勳的親友向媒體透露，趙建勳7日就曾表示有頭痛情況，吃止痛藥後緩解，但昨天上午仍感不適，中午左右因昏迷被家屬送往奇美醫院急救，初步診斷為腦部動脈瘤破裂，院方安裝葉克膜搶救，但仍於昨天下午宣告不治。

趙家親友指出，趙建勳曾在奇美醫院擔任醫師，後來與友人合開診所，行事低調，公開露面通常與父親趙玉柱與胞兄趙建銘有關，而且趙建勳相當孝順，在趙玉柱入獄時經常前往監獄探視，上個月趙玉柱獲假釋出獄，也是趙建勳開車去接送，突然過世讓大家都感到很錯愕。

趙家親友指出，陳水扁與吳淑珍夫婦上午已先前往慰問家屬，告別式預計於19日舉行。

陳水扁 告別式 奇美醫院 趙建銘

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