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時代力量籲政府保護台灣海洋環境 海洋國家應海洋優先

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
時代力量立委陳椒華今日舉行「海洋日，海洋國家海洋優先」記者會，與民間關懷海洋保護的團體同台，指出海洋開發的速度與監督仍有很多問題，呼籲海洋、環保、金融、經濟等相關單位應落實法規工具，保護台灣海洋環境。記者屈彥辰／攝影
時代力量立委陳椒華今日舉行「海洋日，海洋國家海洋優先」記者會，與民間關懷海洋保護的團體同台，指出海洋開發的速度與監督仍有很多問題，呼籲海洋、環保、金融、經濟等相關單位應落實法規工具，保護台灣海洋環境。記者屈彥辰／攝影

時代力量立委陳椒華舉行記者會指出，海洋開發的速度與監督，仍有很多問題，海洋、環保、金融、經濟等相關單位應落實法規工具，保護台灣海洋環境。

陳椒華說，這次海洋產業發展條例、海洋汙染防治法，時代力量相當關心，參考環保團體意見提出修法版本，大部分版本以行政院版通過，也通過幾個附帶決議。一是海洋研調資料要資訊公開；二是政府海洋相關計畫審查委員應遵守利益迴避，避免一邊接廠商計畫一邊當評審委員、諮詢委員；三是政府獎補助的海洋產業，要符合永續發展目標；四是制定水下噪音防治指引。希望可以為海洋國家台灣，保護海洋生態環境。

陳椒華表示，未來還有海洋保育法、海域管理法或是海域空間規畫法，希望可以加速立法。海洋國家應該要有海洋優先的思維。

台灣媽祖魚保育聯盟理事長文魯彬說，前幾年因綠色能源的緣故，開始開發離岸風電，離岸風電很多是歐美國家來台投資，也進行相關調查，相關資料到現在沒有公開，部分公開很危險，等於沒有完整資訊，無法判斷這些開發對社會、生態有什麼負面影響。

文魯彬表示，環保單位應該要堅持這些開發案把所有資訊資料公開，此外金融機關很關鍵，因為沒有資金，那些廠商無法進行開發，台灣的金管會應該要積極趕上國際趨勢，監督金融單位的ESG。

台灣媽祖魚保育聯盟理事許馨庭說，長期以來，水下噪音沒有統一規範，是各國擁有自己的管制方式，我國主管機關以國際間未有一致標準消極處理，歐盟去年始對其海域的水下噪音進行規範，我方現行制度仍在原地打轉。現行環評關於噪音的規範遠遠不足，開發單位在目前常見的環評承諾下，施工噪音仍屢屢超標，環保署頂多罰錢而未全面檢討機制的缺失。

台灣蠻野心足生態協會研究員施仲平指出，近年在西海岸有密集開發工程進行，從桃園的天然氣接收站，到高雄的天然氣管線，還有各縣市近沿海的離岸風力發電，如果以總量管制的角度評估海洋環境影響，這些開發案累積的影響，已經超過西海岸瀕危物種的台灣白海豚的負擔。

環境權保障基金會漁民權益暨環境永續中心研究員吳斐竣說，漁民社群是受離岸風場影響最大的利害關係人，現有的制度，連告知都很難做到，更不用說得到漁民信任。漁環中心除了持續呼籲離岸風場應尋求與漁業共存，面對未來海洋保護區畫設，根據海基法第13條，政府致力復原海洋生態系統及自然關聯脈絡，保障原有海域使用者權益。漁民的權益，不應被輕易剝奪。

時代力量 陳椒華

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