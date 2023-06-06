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台灣唐氏症男逾留印尼 新北：返國後會先行安置

中央社／ 新北6日電
一名曾在台灣工作的印尼女移工表示，她將台灣雇主的唐氏症兒子帶回印尼照顧4年，並稱最近未收到雇主的補貼費用。圖／取自Tribunnews Bogor YouTube頻道
一名曾在台灣工作的印尼女移工表示，她將台灣雇主的唐氏症兒子帶回印尼照顧4年，並稱最近未收到雇主的補貼費用。圖／取自Tribunnews Bogor YouTube頻道

移工將台灣雇主的唐氏症兒子帶回印尼照顧4年，她最近未收到雇主補貼費。新北市府表示，唐氏症男若回國，戶籍雖已除戶，市府仍會先行安置，再找家屬協調後續事宜。

曾在台灣工作的印尼女移工西蒂（Siti Aisyah）日前接受印尼TikTok網紅訪問，她說，過去幫黃姓台灣雇主照顧患有唐氏症的孩子（簡稱，黃男）長達6年，之後將黃男帶回印尼繼續照顧4年。

西蒂從2013年起在台灣照顧黃男，直至2019年工作期滿返國時與黃男的父親達成協議，由黃男的父親給西蒂一筆錢，讓西蒂把黃男帶回印尼照顧。根據出入境紀錄，黃男於2019年7月入境印尼，目前在印尼已逾期停留。

黃姓雇主曾住在新北市汐止區，但他已過逝，西蒂無法與黃男的家人聯繫，黃男在家屬未提供照顧費用且逾期居留情況下，可能在外交部的協助下返台。

新北市政府社會局身心障礙福利科長楊貴閔向中央社記者表示，雖然黃男的戶籍已因出國多年被除戶，但過去是新北市民，市府仍會先行出面進行安置。

楊貴閔說，從網路的訊息來看，黃男應無自理生活的能力，社會局目前雖找尋不到黃男的家屬，「至少黃男返台後，先有人可以照顧」，因此，社會局會把照顧的資源先備妥，等黃男返國後就先進行機構安置。

她指出，初步清查，黃男的父親是獨力僱請移工照顧，並未申請任何補助，因此，未來若家屬有意願照顧黃男，社會局也會提供相關的在宅照護資源，以減輕家屬的負擔；若家屬不願出面處理，市府將協助保護安置。

印尼 移工

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