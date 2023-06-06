這組合太夢幻！MSI攜手Mercedes-AMG打造聯名電競筆電
年度科技盛會COMPUTEX剛落幕，全球矚目的最新產品在短短幾天展會期間精銳盡出。其中，微星科技MSI也宣布與Mercedes-AMG華麗聯名，首度正式亮相限量版聯名筆電「Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport」，結合雙品牌對於創新技術與極致工藝的熱情，眾多設計細節打造出令賽車運動愛好者與電競玩家們都熱血沸騰的創新跨界之作。
Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport限量版聯名筆電光看外型就讓人心跳加速，鎂鋁合金材質精密工藝打造纖薄機身，獨特的月岩灰（Selenite Gray）配色設計，是依照賓士車款現有色號來打造；筆電背蓋、螢幕邊框與底部都巧妙點綴Mercedes-AMG Motorsport標誌，視訊鏡頭區域、鍵盤空白鍵、機身後側及背蓋腳墊也都覆蓋了AMG獨有的菱形花紋。開關機鍵變身「START ENGINE」極富巧思，甚至打開筆電，就是兩大品牌聯名的專屬桌布，MSI Center軟體也有專門設計的AMG限定版主題，滿滿細節肯定讓賽車運動愛好者一眼就愛上。
不只筆電本身設計搶眼，Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport限量版聯名筆電還擁有獨家配件組合，包含獨家設計的筆電彩盒、滑鼠、滑鼠墊、USB隨身碟、收納包、明信片與束線帶，每款配件皆有精緻的MSI與Mercedes-AMG Motorsport標誌，全套使用儀式感滿分，帶給使用者完整的奢華體驗。
MSI執行副總裁暨NB產品總經理郭緒光表示：「遊戲體驗過程尤其重要，當使用者打開MSI筆電，便是開啟一趟奢華旅程。他們會因為卓越的效能、品質與精緻設計感到驚艷，這就是奢華美學。」
除了聯名筆電，今年初MSI曾經預告過的旗艦電競筆電Raider GE78 HX也正式升級登場，搭載創新智慧觸控板Smart Touchpad，集結所有最常用的功能熱鍵，並可提供自定義指令，透過觸控板就能點選各種預設功能，若關閉預設功能，則可增加觸控板的使用面積，打造有史以來最大尺寸、超便利的全能觸控板。
持續以創新產品滿足玩家電競遊戲需求之外，MSI也跟上AI熱潮，在發表會上秀了一段近期MSI筆電整合生成式AI「AI Artist」本機運算版本，輸入指令毫秒間就能產生精緻作品，不僅為創作者提供更直觀、快速的方式來生成真實照片般的逼真圖片，也更沒有作品被竊取的風險。
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言