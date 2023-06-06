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新冠併發症成長17% 羅一鈞：輕症數推估已達高峰

行動時代如何實現「財務自主 提早退休」的FIRE人生

文／ 張雅婷

行動時代，手機成為了生活圈的起點，一機在手幾乎就能搞定生活大小事。根據市場調查，有高達71%的國人下載了金融App，愈來愈多國人習慣使用行動金融服務，隨時隨地追蹤和管理個人財務，打造個性化的投資方法，培養穩定高頻的理財習慣，讓財務目標更加清晰，靠近夢想的人生。

成為財務自主、提早退休的FIRE族，是許多上班族的目標。 圖/shutterstock提供
成為財務自主、提早退休的FIRE族，是許多上班族的目標。 圖/shutterstock提供

想當「FIRE族」 千萬存款被當成門檻

然而，個人的理財目標，不僅僅關乎財務管理，更重要的是關乎個人自由、成長與追求。根據市場上一些調查指出，有超過35%的上班族認為，退休除了要有房產之外，最少還要有新台幣1,060萬元的存款餘額，同時每月至少要花費超過新台幣4.2萬元才能支應生活所需，享有安心的退休生活，近年來，上班族嚮往的“財務自主、提早退休”工作理念掀起了一股風潮，也就是俗稱的FIRE族(Financial Independence Retire Early)。它強調節制物慾消費，將存下來的錢放入股票、債券市場…等投資工具，獲得長期穩定的利潤、被動收入來支撐生活費用。而FIRE 族大致可分兩類，一種是追求退休後的個人心靈陶冶，非常重視生活品質 ; 另一種則是強調簡單生活，不被金錢、物慾綁架。

善用投資製造長期穩定的利潤、被動收入，是愜意退休的成功關鍵。 圖/shutterstock提供
善用投資製造長期穩定的利潤、被動收入，是愜意退休的成功關鍵。 圖/shutterstock提供

單身族目標買房 小家庭更需要養育基金

根據Google統計，臺灣35-44歲的單身族群對於「投資理財的關注」以及「金融服務的需求」是全體國人平均的3倍，對「房地產買賣」的關注程度甚至高達10 倍，擁有明確的理財目標，會積極為未來打算。例如許多想購買房產的人，會以定期定額自動轉帳的方式進行規律儲蓄，把每月一部分收入撥入購屋基金帳戶，確保資金定期增長。又或者積極一點，將資金定期存入股市、基金、智能投資…等理財方式，透過資金分配與金融專業單位的力量，增加自身資產。

而FIRE族也不僅是單身人士的哲學，擁有家庭、孩子的父母，也期望能有早點退休過愜意生活的機會。一些網友分享，以懷孕到孩子出生一直到大學畢業，食衣住行加上教育費用，大約需要新台幣200~600萬元不等，根據養育的方式、需求而有差異。但這份必要的開銷，再加上前文提到的退休金額，勢必更需要有高掌握度、保有彈性規劃，才能保有未來的生活品質。

許多家庭必須存小孩的養育資金，同時還要為退休做好準備。 圖/shutterstock提供
許多家庭必須存小孩的養育資金，同時還要為退休做好準備。 圖/shutterstock提供

國泰世華CUBE App 提供一站式服務

為不斷貼近時下趨勢以及對於財務規劃所需，國泰世華CUBE App聚焦個人化行動數位體驗，整合一站式理財服務提供線上開戶、基金、證券、智能投資、線上換匯、外幣理財…等多樣化投資理財選擇，無論單筆資金規劃或設定定期投入資金，均能依照用戶自身需求規劃，同時在App內的投資首頁總覽資金分布與績效狀況，隨時檢視資金配置。舉例來說，國泰世華CUBE App線上開證券戶最快僅需5分鐘，不必親自跑到分行臨櫃辦理，還能一次申辦台股及複委託帳戶，免出門、免加開帳戶，綁定既有帳戶即可扣款。使用定期投資服務，不論是想要台股定期定額，或是想要定期布局美股，都能一指輕鬆搞定。

圖/國泰世華銀行提供
圖/國泰世華銀行提供

智能投資 降低踏入理財門檻

而對於想踏入理財但還未研究的人，國泰世華也有智能投資可以選擇，國泰智能投資運用數據科技及專家團隊從2000多檔基金篩選出全球優質股債，為投資人提供長期並穩健的投資配置，且智能系統24小時監控投資組合，減少客戶盯盤煩惱，並透過再平衡機制發送調整建議，避免在市場震盪時做出情緒偏誤的投資決策，投資建議透明化，讓客戶擁有最後決定權。

圖/國泰世華銀行提供
圖/國泰世華銀行提供

本文係由國泰世華銀行邀約
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書
證券服務由國泰綜合證券提供　CUBE App由國泰世華銀行建置

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